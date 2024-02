Senior erstochen: Mordprozess gegen Pfleger am 26. März

Nachdem ein Pfleger am 6. Oktober in Geretsberg (Bezirk Braunau) einen Pensionisten, den er betreute, erstochen hatte, muss sich der 24-Jährige am 26. Dezember am Landesgericht Ried verantworten. Die bestätigte am Freitag Gerichtssprecherin Claudia Hubauer auf VOLKSBLATT-Anfrage.

Die Staatsanwaltschaft Ried hatte den Slowaken, der sich als Transgender fühlt, aber als Frau angesprochen werden will, wegen Mordes angeklagt und zudem die Unterbringung des Angeklagten in einem forensisch-psychiatrischen Zentrum beantragt.

Hänseleien wegen sexueller Orientierung

Der Pfleger hatte laut Staatsanwaltschaft bei seiner ersten Einvernahme ein Geständnis abgelegt. So soll der Slowake angegeben haben, aus der Küche ein Messer geholt und den 82-Jährigen getötet zu haben.

Als Motiv führte der 24-Jährige offenbar Hänseleien des Innviertlers wegen seiner sexuellen Orientierung an. Laut psychiatrischem Gutachten war der Mann zum Zeitpunkt der Tat zurechnungsfähig, weise aber multiple Verhaltensauffälligkeiten auf, weshalb zur Mordanklage auch noch der Antrag auf Einweisung gestellt wurde.

Der Angeklagte war bereits zum zweiten Mal beim 82-Jährigen im Innviertel. Ein Einsatz dauerte immer vier Wochen, danach wurde gewechselt. Der erste Turnus sei laut Staatsanwaltschaft komplikationslos verlaufen.

Dem Slowaken drohen im Fall einer Verurteilung bis zu 20 Jahre bzw. lebenslange Haft.

Von Heinz Wernitznig