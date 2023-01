Senioren Geldbörsen und Bankomatkarten gestohlen

Die Polizei fahndet nach einem bisher Unbekannten, der zwischen 18. November 2022 und 28. Jänner 2023, an insgesamt sechs Tatorten in Ober- und Niederösterreich sowie in der Steiermark, die Geldbörsen sowie Bankomatkarten von Senioren gestohlen hat.

Lebensmittelmärkte als Tatorte

Erstmals schlug der Täter im steirischen Pichling zu. Es folgten Diebstähle – jeweils in Lebensmittelmärkten – am 23. November 2022 in St. Georgen im Attergau (Bezirk Vöcklabruck), am 24. November in Gmunden, am 29. November 2022 in Linz, am 29. November in Mauerbach (Bezirk St. Pölten) und am 28. Jänner in Gmunden.

Der Mann stahl laut Polizei seinen Opfern die Geldbörsen jeweils aus den Handtaschen bzw. der Jackentasche. Mit den darin befindlichen Bankomatkarten samt Codes führte er an den Automaten die Geldbehebungen durch. Insgesamt erbeutete er dabei rund 11.000 Euro.

Hinweise erbeten

Dabei wurde der Unbekannte von den Überwachungskameras aufgenommen. Da die bisherigen Ermittlungen erfolglos verliefen, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Veröffentlichung der Bilder an. Die Polizei ersucht nun um Hinweise unter der Telefonnummer 059133/60-3333.