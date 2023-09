Senioren werden digital immer fitter

Die Senioren in OÖ sind keineswegs „unflexibel“, im Gegenteil, ihr Interesse an Smartphone, Computer und Co. ist beim Großteil der über 60-Jährigen bereits sehr ausgeprägt.

Das ergab eine Online-Umfrage des OÖ. Seniorenbunds. Demnach nutzen fast alle 1100 Befragten zwischen 60 und 80 Jahren ihr Smartphone täglich, den Computer verwenden 85 Prozent mehrmals pro Woche oder täglich.

E-Books, Smart-Watches oder Fitnesstracker haben – genau wie das Tablet – aber noch keinen großen Stellenwert. Und es gibt doch noch eine beachtliche Gruppe an Älteren, die sich mit der Nutzung digitaler Geräte überfordert fühlen.

Jene, die bereits am Zug der Zeit sind, setzen ihr Handy größtenteils zum Telefonieren, Fotografieren und zum SMS-Schreiben ein. E-Mails verschicken, Informationen finden oder die Wetterprognose aufrufen sind klassische Aufgaben, die am Computer erledigt werden. Im Internet werden häufig Routenplaner für Wanderungen und Radfahrten aufgerufen, knapp gefolgt vom Online-Banking und Finanz-Online.

Wissbegierig wie noch nie

„Die Alten waren noch nie so jung wie heute. Sie sind engagiert, wissbegierig, vital und wollen sich fortbilden“, betont Seniorenbund-Landesobmann LH a. D. Josef Pühringer. Deshalb bietet das bereits 2011 gemeinsam mit dem WIFI OÖ gegründete Institut Sei Aktiv (ISA) eine breite Palette an Kursangeboten von EDV und Digitales – aktuell etwa zu Datensicherung und -schutz – über Sprachen, Gesundheit bis zu Spirituellem an. Seit 2011 wurden schon 31.750 Personen in knapp 4000 Kursen weitergebildet.

Während sich mehr als zwei Drittel der Senioren sogar einen digitalen Arztbesuch vorstellen können, haben 26 Prozent aber noch eine große Scheu vor der modernen Welt, manche lehnen sie auch ab. „Die digitale Spaltung ist unter den Senioren zwischen Experten und Verweigerern noch sehr ausgeprägt“, weiß Seniorenbund-Landesgeschäftsführer BR Franz Ebner.