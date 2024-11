Seniorenbund bietet umfangreiches Programm gegen die Einsamkeit

„Einsamkeit zeigt keine sichtbaren Wunden, sie passiert oft im Verborgenen und ist am besten Weg eine Volkskrankheit zu werden. Es ist unsere Aufgabe, Einsamkeit zu enttabuisieren und einsamen Menschen zu helfen“, zeigt OÖ Seniorenbund-Landesobmann LH a.D. Josef Pühringer die Problematik auf.

„Oberösterreich ist ein Land des Zusammenhalts – dabei dürfen wir nicht auf jene vergessen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht (mehr) am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und damit gefährdet sind, einsam zu werden. Als Sozialressort wollen wir eine gute Pflege und Betreuung unserer Ältesten sicherstellen, das Engagement gegen Einsamkeit ist aber immer auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, sagt Sozial-Landesrat Christian Dörfel.

Jeder, der möchte, kann teilnehmen

„Mit unserem Programm ermöglichen wir jedem, der das Bedürfnis hat, teilzunehmen. Damit wirken wir der Einsamkeit entgegen und ermöglichen Gemeinschaft, über das ganze Jahr und besonders in der Adventzeit“, erklärt Seniorenbund-Landesgeschäftsführer Bundesratspräsident Franz Ebner.

Laut einer Studie fühlt sich mehr als eine halbe Million Österreicherinnen und Österreicher die Hälfte der Zeit über einsam. Einsamkeit hat nachweislich negative Auswirkungen auf die Gesundheit – sie kann zu dauerhaft erhöhtem Blutdruck, geschwächtem Immunsystem, doppelt so häufigen chronischen Schulter-, Rücken- und Nackenschmerzen, sowie vermehrten Erkältungskrankheiten führen. Oftmals leiden einsame Menschen unter Depressionen.

Unübersehbarer Trend zu Ein-Personen-Haushalten

Der Trend zu Ein-Personen-Haushalten ist unübersehbar – von 1985 bis 2020 hat sich ihre Anzahl fast verdoppelt, von 768.000 auf 1.505.700. Besonders stark ist dieser Wandel bei älteren Menschen zu beobachten. Verständlicherweise leben rund ein Drittel (524.000) der über 65-Jährigen in Österreich allein. Bei den über 80-Jährigen beträgt dieser Anteil sogar mehr als 60 Prozent.

„So positiv der technische Fortschritt in vielen Bereichen ist, eines bleibt klar – das Internet kann Verbindung schaffen, aber echte Nähe und Verbundenheit nie ersetzen“, betont Pühringer. Selten wird die Frage gestellt: „Fühlst du dich einsam?“ Diese Frage bildet aber den Kernpunkt der Einsamkeit.

Der Kampf gegen Einsamkeit muss ganz oben auf die politische Agenda rücken, und zwar in einem umfassenden Sinne, fordert der OÖ Seniorenbund. Wichtige Ansatzpunkte sind der Ausbau und die Förderung innovativer Gemeinschaftswohnanlagen, Kooperationsprojekte zwischen den Generationen, sinnvolle Mobilitätsangebote in den Regionen, Förderung digitaler Kompetenzen für ältere Menschen, Ausbau von Tagesbetreuungsangeboten, attraktive Möglichkeiten zur Weiterarbeit in der Pension.

„Einsamkeit ist ein Krankmacher, aber einer, gegen den man einiges tun kann. Einsamkeit ist nicht nur ein Diskussionsthema, sondern vor allem auch ein Aktionsthema – aus diesem Grund ist besonders die Politik gefordert“, so Pühringer.

Gemeinsam feiern in der stillsten Zeit des Jahres

Auch heuer bietet der OÖ Seniorenbund ein breites Angebot an Gemeinschaft und Gesellschaft in der Advent- und Weihnachtszeit an. Das Weihnachtsprogramm wurde an alle 75.000 Mitglieder gesendet, aber auch Seniorinnen und Senioren, die keine Mitglieder sind, sind herzlich willkommen. Umso wichtiger ist es, das Angebot breit zu verkünden.

Höhepunkte dieses Programms sind zum Beispiel die Telefonaktion „Griaß di, wie geht’s?“ oder ein spezielles Programm am 24. Dezember unter dem Motto „Gemeinsam den Heiligen Abend verbringen“.

Angeboten wird auch ein gemeinsames Advent-Programm mit dem OÖ Adventsingen vom 13. bis 15. Dezember im Musiktheater in Linz sowie ein vorweihnachtlicher Besinnungstag „Der Weg zur Weih-Nacht“ am 28. November in Grieskirchen zur gemeinsamen Einstimmung auf Weihnachten. Zur digitalen Adventeinstimmung gehören Geschichten, Rezepte und weitere weihnachtliche Themen.