Seniorenbund-Ortsgruppe Micheldorf besucht das Landesleitungsbüro

Die frisch gewählte Obfrau der Seniorenbund-Ortsgruppe Micheldorf, Monika Kaiblinger, besuchte gemeinsam mit weiteren Funktionären die Seniorenbund-Landesleitung im Heinrich-Gleißner-Haus in Linz, wo sie herzlich von Landesgeschäftsführer Bundesratspräsident Franz Ebner empfangen wurden.

Nach einer kurzen Begrüßung mit Fakten und Wissenswertem über das geschichtsträchtige Haus und den Namensgeber LH a. D. Heinrich Gleißner, bekamen sie eine Führung durch die Räumlichkeiten der Landesgeschäftsstelle.

„Ein direkter Kontakt mit den ehrenamtlichen Funktionären in den Ortsgruppen stärkt unsere große Organisation und ermöglicht einen guten Austausch. Als Landesleitung sind wir in erster Linie Servicestelle für unsere Mitglieder und ehrenamtlichen Funktionäre. Wir freuen uns immer über Besuche, vor allem aber von frisch gewählten Funktionären, da so der direkte Austausch gestärkt wird. Herzlichen Dank für das Engagement und alles Gute für die Zukunft!“, so der Landesgeschäftsführer über den netten Besuch.