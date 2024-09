Seniorenbund-Wallfahrt in den Linzer Dom im Zeichen des Friedens

Zu einer Wallfahrt in den Linzer Mariendom laden der Österreichische und der Oberösterreichische Seniorenbund am Donnerstag, dem 12. September ein. Diese Bundes- und Landeswallfahrt markiert nicht nur das 100-jährige Weihejubiläum des Mariendoms, sondern auch einen kraftvollen Aufruf zum Frieden.

Unter dem Motto „Friede den Menschen auf Erden“ setzt der Seniorenbund ein starkes Zeichen für Frieden und Zusammenhalt, gerade in Zeiten, in denen diese Werte mehr denn je gefragt sind.

Lesen Sie auch

„Keine Generation in der Geschichte unseres Landes hat eine so lange Friedensperiode erlebt, wie die aktuelle Generation der Seniorinnen und Senioren. Seit 1945 leben wir in Frieden, seit 1955 in voller Freiheit und Souveränität. Aufgrund der aktuellen Weltlage haben wir zu dieser gemeinsamen Friedenswallfahrt eingeladen. Unser gemeinsames Gebet soll bewusstmachen, dass wir allein es nicht schaffen können und jeder Tag, an dem die Kriegstreibenden früher an den Verhandlungstisch und zum Dialog zurückkehren, unendlich viel Leid für so viele Menschen erspart“, erklärt Landesobmann LH a.D. Josef Pühringer das Motto der Wallfahrt.

Mehr als 3.000 Seniorinnen und Senioren aus allen Bundesländern, insbesondere auch aus den Bezirken Oberösterreichs, werden in den Linzer Mariendom kommen, mehr als 50 Autobusse sind bereits angemeldet.

Die Wallfahrt beginnt um 9.15 Uhr mit einem musikalischen Empfang, durch die Bezirksseniorenmusik Perg. Im Anschluss wird Diözesanbischof Manfred Scheuer zusammen mit dem Landesseelsorger des oberösterreichischen Seniorenbundes, Abt em. Martin Felhofer, den Festgottesdienst zelebrieren. Auch der evangelische Superintendent Gerold Lehner wirkt an der Gestaltung des Festgottesdienstes mit.

Kollekte zugunsten von „Pro Mariendom“

Der Gottesdienst wird durch die musikalischen Beiträge des Vokalensemble „Domchor“ unter der Leitung von Domkapellmeister Andreas Peterl umrahmt. Die Kollekte bei dieser großen Friedenwallfahrt wird an die Initiative „Pro Mariendom“ für die derzeit laufende Restaurierung des Mariendoms gespendet.

Außerdem werden im Rahmen des Opferganges alle Bundesländer landesspezifische Speisen zum Altar bringen, die im Anschluss an die Wallfahrt Wärmestuben und Speisewägen für Obdachlose zur Verfügung gestellt werden. Nach dem Festgottesdienst wird zu einer Agape am Domplatz geladen.

Unter den Ehrengästen werden neben Seniorenbundvertretern aus allen Bundesländern auch Landeshauptmann, die Präsidentin des österreichischen Seniorenbundes. Ingrid Korosec und Bundesratspräsident Franz Ebner erwartet.

Um Anmeldung – vor allem für Gruppen – wird gebeten – entweder beim Ortsgruppenobmann oder der Ortsgruppenobfrau in der Wohngemeinde, oder direkt im Landesleitungsbüro online unter www.ooesb.at, per E-Mail an organisation@ooe-seniorenbund.at oder telefonisch unter0732/775311 – 1

Einzelperson können unangemeldet am Donnerstag zum Dom kommen und mitbeten.