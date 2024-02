Seriendieb von Kompletträdern gefasst

Nach intensiven Ermittlungen ist es dem Landeskriminalamt Oberösterreich in Kooperation mit der Polizeiinspektion Ried im Innkreis gelungen, eine Serie von Kompletträderdiebstählen aufzuklären.

Ein 29-jähriger Mann aus Litauen wurde dabei als Täter identifiziert. Er konnte nach einer Verfolgung in Tschechien nahe der polnischen Grenze festgenommen werden.

Zum Zeitpunkt seiner Festnahme befand sich der Dieb auf der Flucht mit einem gemieteten Kastenwagen, der noch mit dem gesamten Diebesgut – 20 hochwertigen Kompletträdern – beladen war. Die Straftaten wurden in der Nacht zum 19. Juni 2023 im Bezirk Ried im Innkreis begangen.

Nach seiner Auslieferung an Österreich und weiterführenden Ermittlungen gestand der Dieb, insgesamt 88 Kompletträder gestohlen zu haben. Aktuell befindet sich der Beschuldigte in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Linz.