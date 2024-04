Sexuelle Belästigung am Schärdinger Bahnhof: Täter gefasst

Bereits am 25. März 2024 wurde eine 34-jährige Frau aus dem Bezirk Schärding am Bahnhof beim Zustieg in einen Zug nach Linz sexuell belästigt.

Ein zunächst unbekannter Mann folgte der Frau in den Zug, positionierte sich nahe ihr und beging sexuelle Handlungen an sich selbst. Die Frau verließ umgehend das Abteil und meldete den Vorfall sofort der Polizei.

Lesen Sie auch

Nach intensiven Ermittlungen identifizierte die Polizei den Täter kürzlich als 25-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz. Er wird nun der Staatsanwaltschaft vorgeführt.