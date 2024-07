Sieben Monate bedingte Haft für Lenker, der Polizeiauto rammte

Sieben Monate bedingte Haft auf drei Jahre Bewährung und eine Geldstrafe von 6.840 Euro fasste ein 36-Jähriger am Dienstag am Landesgericht Steyr aus. Er hatte im Februar in Steyr im Rausch mit seinem Wagen ein Polizeiauto gerammt und war in der Folge auch auf die Beamten losgefahren.

Der Mann war wegen der Vergehen der Gefährdung der körperlichen Sicherheit, des Widerstandes gegen die Staatsgewalt, schwerer Sachbeschädigung und schwerer Körperverletzung angeklagt worden. Der Angeklagte zeigte sich bei Gericht voll geständig, das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Zwei Polizisten, die bei der Aktion verletzt wurden, schlossen sich als Privatbeteiligte dem Verfahren an und bekamen Schadenersatz in Höhe von 5.500 Euro zugesprochen.

Einer der beiden Exekutivbeamten konnte sich nur durch einen Hechtsprung zur Seite vor dem Auto des Betrunkenen, das auf ihn zufuhr, retten, der andere erlitt bei dem Vorfall eine Handverletzung.