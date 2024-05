Siebenjähriger geriet mit Arm unter Traktorreifen

Bei einer Ersten-Mai-Veranstaltung eines Vereins in Pucking (Bezirk Linz-Land) ist am Mittwoch ein Siebenjähriger mit dem Arm unter den Hinterreifen eines Traktors geraten. Der Bub erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde ins Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen, so die Polizei.

Bei dem Fest wurden u.a. Rundfahrten mit einem Traktor samt Anhänger angeboten. Als der 59-jährige Fahrer eine neuerliche Tour startete, liefen mehrere Kinder mit dem Fahrzeug mit. Plötzlich stürzte der Siebenjährige und kam mit dem linken Unterarm unter den Hinterreifen des Traktors.

Der Lenker leitete zwar noch eine Vollbremsung ein, konnte ein Überrollen des Armes aber nicht mehr verhindern. Ein zufällig anwesender Notarztsanitäter leistete Erste Hilfe und setzte den Notruf ab.