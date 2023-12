Silvester: Polizei gut aufgestellt

Die Polizei geht auch dieses Jahr in Oberösterreich gut und speziell vorbereitet in die Silvesternacht. Bereits seit Wochen laufen auch verstärkte Kontrollen, um zu verhindern, dass illegale Pyrotechnik — zumeist sind das sprengkräftige „Tschechenböller“ — nach Österreich geschmuggelt wird.

Man sei für Silvester gut aufgestellt, bestätigt man bei der Landespolizeidirektion, man habe ausreichend Kräfte im Einsatz. Besonderes Augenmerk legen die Beamten dabei auf den Zentralraum.

Allerdings geht man davon aus, dass in der Silvesternacht alles normal ablaufen werde. Seit den Ausschreitungen in der Halloweennacht im Jahr 2022 in Linz habe man bereits eine weitere Halloweennacht und eine Silvesternacht positiv abgearbeitet, betont Polizeiprecher David Furtner. Es stehe immer genügend Personal in Bereitschaft.

Grenzkontrollen

Zudem wurden bereits seit Oktober mit Pyrotechnik- und Sprengstoffexperten sowie Spürhunden Schwerpunktkontrollen an den Grenzübergängen zu Tschechien durchgeführt und kiloweise Böller beschlagnahmt.

Den größten Aufgriff gab es wie berichtet in Weigetschlag — ein Mann aus dem Bezirk Eferding hatte 50 Böller im Kofferraum seines Autos über die Grenze bringen wollen.