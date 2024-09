Sinkende Pegel in Oberösterreich, Schneefallgrenze bleibt hoch

Laut dem Hydrographischen Dienst des Landes Oberösterreich von Dienstagabend sind an den Vorhersagepegeln entlang des Inn und der Donau die Höchststände erreicht. Die Wasserstände weisen dort fallende Tendenz auf.

An den übrigen kleinen und mittelgroßen Gewässern in Oberösterreich herrschen jetzt schon durchwegs fallende Wasserstände vor, hieß es um 17.30 Uhr, wenngleich noch teils auf hohem Niveau.

Dienstagabend können noch ein paar unergiebige Regenschauer durchziehen, diese werden sich aber auf die Abflüsse in den Gewässern nicht wesentlich auswirken. Die Schneefallgrenze bleibt hoch bei über 2000 m Seehöhe. Die Hochwasserlage entspannt sich weiter.

In Grein wollte man am Dienstag kein Risiko eingehen und hat den Hochwasserschutz auf einer Länge von 800 Meter erhöht, so Bezirkshauptmann Werner Kreisl. Damit habe man Grein sicher im Griff. Es gebe noch zwei weitere Phasen und könnte den Hochwasserschutz bis zu 15 Meter aufbauen, aber davon sei man weit entfernt.