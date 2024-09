Skigebiet Kasberg geht in eine volle Wintersaison

Den vollen Skibetrieb für den Winter 2024/25 kündigte am Dienstag das Skigebiet Kasberg im Almtal an. Nach einer wirtschaftlich erfolgreichen Saison im vergangenen Winter fiel nun der Startschuss für die Saisonplanung. Auch an der Umsetzung von Zukunftskonzepten für das Skigebiet wird mit Hochdruck gearbeitet.

Die KASBERG Betriebs GmbH konnte in der vorangegangenen Saison Umsatzerlöse in Höhe von rund 1,95 Mio. Euro erzielen und erreichte einen positiven Bilanzgewinn. Es habe sich gezeigt, dass ein wirtschaftlicher Skibetrieb möglich sei. An Rekordtagen konnten im Familienskigebiet mit langer Tradition und zwischenzeitlichen finanziellen Turbulenzen 5.000 Skisportler begrüßt werden.

Besonders die Events seien gut angenommen worden, im Kartenverbund Snow & Fun konnte der Kasberg in der vergangenen Saison mit starken Zahlen als drittstärkste Skigebiet bilanzieren.

„Der Rückhalt und die Unterstützung aus der gesamten Region sowie von den Gästen aus Oberösterreich und den anderen Zielmärkten war in der vergangenen Saison wirklich unglaublich“, zeigt sich Geschäftsführer Friedrich Drack überwältigt.

Intensive Arbeit an langfristigen Zukunftskonzepten

Nachdem mit dem erfolgreichen Abschluss des Sanierungsverfahrens der Almtal Bergbahnen GmbH & Co KG ein wichtiger Meilenstein erreicht wurde, wird nun intensiv an langfristigen Zukunftskonzepten für das Skigebiet gearbeitet.

Deshalb werden parallel zum operativen Betrieb intensive Gespräche mit potenziellen Investoren geführt. Im Zuge einer langfristigen Ausrichtung werden auch die Gemeinden ihre Anteile an neue Privateigentümer übergeben.

„Das ausgesprochene Ziel, die abgelaufene Wintersaison zu überbrücken und erfolgreich abzuschließen, wurde erreicht. Nun geht es darum, den Kasberg in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Mit den verfügbaren Konzepten und Partnern werden wir unser Ziel erreichen“, blickt Drack gemeinsam mit der Fördergenossenschaft lebenswertes Almtal und dem Tourismusverband Traunsee-Almtal optimistisch in die Zukunft.

„Gemeinsam mit Kollegen hat mein Vater das Skigebiet Kasberg einst gegründet. Viele Oberösterreicher haben dort das Skifahren erlernt und verbinden mit dem Berg unvergessliche Erinnerungen. Es war mir ein besonderes Anliegen, dieses Vermächtnis meines Vaters und seiner Mitstreiter zu erhalten, das Skigebiet aus der Krise zu führen und nun die Fortführung des Skibetriebs am Kasberg langfristig abzusichern“, so Drack.

„Mit zahlreichen Helfern setzen wir uns dafür mit vollem Tatendrang ein. Derzeit arbeiten wir auch daran, die Gesellschaftsanteile der Almtal-Gemeinden in private Hände zu überführen. Die Fördergenossenschaft lebenswertes Almtal unterstützt uns dabei, die erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen und sich entsprechend einzubringen“, erklärt Drack.

„Durch den Zusammenhalt einer ganzen Region wurde in der Wintersaison 2023/2024 ein positiver Abschluss für das Skigebiet Kasberg erreicht. Durch diesen Motivationsschub startete das neue Kasberg-Team mit erneuter Hilfe vieler Vereine, Betriebe, Bürgern und finanziellen Unterstützern mit den Vorbereitungen zur neuen Saison. Es ist wichtig, dass der Ski-Hausberg des Almtals weiterbesteht und langfristig für Schulen, Kindergärten, Vereine, Pensionisten, Skibegeisterte etc. auch im Hinblick als sozialer Treffpunkt erhalten bleibt“, sagt Klaus Kramesberger, Bürgermeister von Grünau im Almtal.

„Nicht vergessen dürfen wir unsere Freunde aus Holland und die anderen Urlaubsgäste, die uns im Vorjahr zum Erhalt des Schigebietes zahlreich besuchten und dadurch unterstützten. Ich sehe die Entwicklung und Fortführung des Skigebietes positiv“, so der Ortschef.

Wintersaison 2024/25 gespickt mit Highlights

Die Vorbereitungen für die anstehende Skisaison 2024/25 laufen auf Hochtouren. Neben den technischen Arbeiten liegt der Fokus besonders darauf, mit außergewöhnlichen Events die Gäste am Kasberg zu begeistern. Die Kasberg-Fans dürfen sich neben den neuen Events wie „Bass Mountain“ und der „Kasberg Kinderolympiade“ auch wieder auf das legendäre Ski- und Kulinarik-Event „DER KASBERG KOCHT“ freuen. Ein weiteres Highlight für Groß und Klein bildet das international bekannte Kinderskirennen „KidsXBattle“.

Saisonkarten-Vorverkauf ab September

Ab September können sich Skisportler wieder die Kasberg Saisonkarte im Vorverkauf zu einem attraktiven Preise sichern. Nähere Informationen zur Wintersaison 2024/25 können demnächst auf www.kasberg.at sowie bei den Partnerbetrieben in der Region und beim Tourismusverband Traunsee-Almtal eingeholt werden.