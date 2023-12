Skiunfall im Skigebiet Feuerkogel: Jugendliche schwer verletzt

Ein schwerer Skiunfall ereignete sich am Samstag gegen 12:20 Uhr im Skigebiet Feuerkogel. Zwei 14-jährige Freundinnen aus dem Bezirk Gmunden waren auf der roten Piste Gsoll Panorama unterwegs, als es zu dem Unfall kam.

Die beiden erfahrenen Skifahrerinnen carvten mit hohen Geschwindigkeiten talwärts, als eine von ihnen in der Nähe der Zielhütte beim Ausführen einer Linkskurve ihre leicht hinter ihr fahrende Freundin touchierte. Durch diesen Zusammenstoß stürzte die zweite Skifahrerin und erlitt starke Schmerzen.

Glücklicherweise befanden sich die Bergrettungen Ebensee und Traunkirchen zum Zeitpunkt des Unfalls aufgrund einer Pistendienstübung in unmittelbarer Nähe. Die Bergretter waren schnell vor Ort, leisteten Erste Hilfe und riefen einen Notarzthubschrauber herbei.

Die verletzte 14-Jährige wurde daraufhin in das Klinikum Vöcklabruck geflogen. Die andere Jugendliche, die über leichte Schmerzen klagte, gab an, sich selbstständig in einem Krankenhaus untersuchen zu lassen.