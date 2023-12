Skiunfall in Obertraun: 9-jähriger Bub verletzt

Am Montag stürzte ein 9-jähriger Bub aus Deutschland auf der Krippenstein Talabfahrt in Obertraun. Der junge Skifahrer fiel am Rande der Piste in ein steiniges Gelände und zog sich dabei Verletzungen zu.

Seine Ausrüstung, darunter auch der Helm, wurde durch den Sturz beschädigt. Die Pistenrettung und die Mutter des Jungen leisteten Erste Hilfe und alarmierten den Notarzthubschrauber „Martin 3“.

Eine direkte Landung des Hubschraubers war aufgrund von starkem Wind nicht möglich, sodass der Notarzt per Motorschlitten zum Unfallort gebracht werden musste.

Nach der Versorgung vor Ort wurde der Junge mit unbestimmten Verletzungsgraden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus geflogen.