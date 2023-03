So geht’s fit durch den Frühling

Es ist Frühlingsbeginn. Nicht nur die Temperaturen steigen, auch der Sonnenschein wird mehr, allerdings stellt sich bei manchen die Frühjahrsmüdigkeit ein. Ein Grund ist, dass der Jahreszeitenwechsel die Botenstoffe Melatonin und Serotonin durcheinanderbringen kann. Seelische Probleme, Müdigkeit und Antriebslosigkeit können auftreten.

„Nach dem Winter bleibt die Blutkonzentration des Schlafhormons Melatonin bei vielen noch sehr hoch, während die Produktion des Glückshormons Serotonin erst langsam durch vermehrtes Licht angekurbelt wird. Wir müssen uns erst wieder an Licht und Wärme gewöhnen. Auch das wechselhafte Wetter im März und April, sowie eine ansteigende Pollenkonzentration können müde machen“, erläutert Susanne Felgel-Farnholz, Fachärztin für Psychiatrie und Referentin in der oö. Ärztekammer.

Lesen Sie auch

Mit den steigenden Temperaturen weiten sich die Blutgefäße, der Blutdruck sinkt und es können Kopfschmerzen und Schwindel auftreten. Bei schlimmeren Verläufen, die einer Depression gleichkommen, sollte der Arzt aufgesucht werden.

Schon zehn Minuten in der Natur helfen

Ein Ausflug in die Natur zahlt sich schon nach zehn Minuten aus: Puls, Blutdruck und das Stresshormon Kortisol sinken und es wird vermehrt Serotonin ausgeschüttet. Um die Mittagszeit gibt es das meiste Sonnenlicht – die UV-B-Strahlung sorgt dafür, dass die Vitamin-D-Synthese in der Haut angeregt wird. Mit der Frischekur in freier Natur ist auch gewährleistet, dass sich das Verhältnis von Melatonin und Serotonin rascher einpendelt. Gesunde Ernährung und viel frisches Obst und Gemüse sind angeraten.

Felgel-Farnholz empfiehlt bereits in der Früh ein große Glas warmes Wasser zu trinken, wodurch der Stoffwechsel angeregt wird, über den Tag verteilt sollten 1,5 bis zwei Liter Wasser oder ungesüßte Getränke konsumiert werden. „Auch eine morgendliche Wechsel- dusche kann gegen Frühjahrsmüdigkeit helfen. Zudem sollte Stress möglichst vermieden werden – Lesen, Yoga oder Zeit mit Familie und Freunden verbringen.