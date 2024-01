So lässt sich Budweis von Bad Ischl inspirieren

VOLKSBLATT: Frau Bürgermeister, mit welchen Eindrücken sind Sie von der Kulturhauptstadt-Eröffnung in Ischl zurück nach Budweis gekommen?

PARMOVÁ: Mit wunderschönen. Wir wollen unsere guten nachbarschaftlichen Beziehungen ausbauen, sie in gemeinsamen Veranstaltungen pflegen, uns gegenseitig inspirieren und eng zusammenarbeiten. Da wir nur 200 Kilometer voneinander entfernt sind, lässt sich alles gut verbinden und kommt eigentlich ganz von selbst. In Bad Ischl, dem Herzen des Salzkammerguts, wurde in der Vergangenheit Salz abgebaut und über Budweis in das ganze Königreich transportiert. Während meines Besuchs habe ich unter anderem mit Bürgermeisterin Ines Schiller über konkrete Umsetzungen gesprochen. Die Besichtigungen der Ausstellungsräume in Bad Goisern und der Besuch in Obertraun waren sehr inspirierend.

Konnten Sie sich konkrete Anregungen für das Kulturhauptstadtjahr 2028 holen?

Natürlich. Jede Eröffnungsfeier ist ein Impuls für die folgenden Kulturhauptstädte Europas. Darüber hinaus ist es für uns eine einmalige Chance, dass ein Land, das uns kulturell und historisch so nahe steht, heuer Gastgeber dieser europäischen Veranstaltung ist. Nicht nur das künstlerische Programm hat uns angeregt, sondern auch die Verbindung zur lokalen Kultur, die wir in Bad Goisern bewunderten, oder die Erkenntnisse aus der Produktionsleitung der gesamten Veranstaltung.

Lesen Sie auch

Wie lauten Ihre Ziele in Sachen Nächtigungssteigerung, verfügt Budweis über ausreichend Gästebetten?

Ziel der Stadt České Budějovice ist es, das Angebot an Unterkunftsmöglichkeiten ständig zu verbessern und zu erweitern, um es zu einem attraktiven Ort für Besucher zu machen. Die Stadt arbeitet mit Investoren bei der Entwicklung neuer Projekte und mit lokalen Unternehmen bei der Schaffung attraktiver Pakete für die Bewohner und Besucher zusammen. Auch das Feedback der Besucher spielt eine wichtige Rolle. Nach der Pandemie stieg im Jahr 2022 die Zahl der Betten in der Stadt auf 3.375. In der touristischen Hauptsaison von Juni bis September und bei Adventmärkten sind die Übernachtungskapazitäten stark gebucht, aber auch bei Veranstaltungen in und um die Stadt.

Zukünftig ist der Bau weiterer Unterkunftsmöglichkeiten in der Stadt geplant, die sich vor allem auf den Kongresstourismus konzentrieren. Der Meilenstein wird das Jahr 2028 sein, das einen Stresstest für die gesamte Infrastruktur der Stadt mit sich bringt, der nicht nur im Visier von Touristen, sondern auch der Fachöffentlichkeit stehen wird.

Wird es bei den Projekten Kooperationen mit Kulturschaffenden aus Oberösterreich geben? Budweis ist ja Partnerstadt von Linz, das mit dem Bruckner Orchester über ein kulturelles Aushängeschild verfügt?

Nicht nur im Musikbereich sind in Zusammenarbeit mit Oberösterreich zahlreiche Projekte in Vorbereitung. Beispielsweise ist das Projekt Ars Electronica eine tolle Inspiration für unser Projekt Ars Biologica, das wir in Zusammenarbeit mit der Südböhmischen Universität umsetzen möchten. Auf vielen Ebenen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit laufen Verhandlungen und die Vorbereitung von Projekten, nicht nur im Bereich der künstlerischen Inhalte der Veranstaltungen, sondern auch in den Bereichen des Kulturtourismus.

Wird die bekannte Budweiser Brauerei eine besondere Rolle spielen?

Im Rahmen des Kulturhauptstadt-Projekts wird auch eine Zusammenarbeit mit dem Staatsunternehmen Budweiser Budvar angeboten. Dank der geschützten Herkunftsbezeichnung ist die Brauerei fest mit dem Gebiet, in dem sie ansässig ist, verwurzelt und während ihres Bestehens mit dem kulturellen Geschehen in der Stadt verbunden. Beispielsweise bereitet man ein Projekt für ein neues Besucherzentrum vor, das zu einem attraktiven Touristenziel werden und bis zu dreimal so viele Kunden pro Jahr anlocken soll wie derzeit.

Wie wichtig ist in diesem Zusammenhang der Ausbau der Autobahn D3 zur Staatsgrenze nach Österreich, der 2026 abgeschlossen sein soll?

Die neue Autobahn D3 wird die Sicherheit und den Verkehrsfluss grundlegend erhöhen. Der gesamte Transitverkehr wird somit auf eine vierspurige Straße verlagert. Eine weitere gute Nachricht für Autofahrer ist, dass der letzte Abschnitt der Autobahn D3 zwischen Kaplice und Nažidla voraussichtlich im ersten Halbjahr 2024 beginnen wird.

Ist beim Flughafen in Budweis, der auch für Oberösterreicher interessant ist, ein Ausbau geplant?

Der Flughafen České Budějovice ist im Eigentum der Region Südböhmen. Der internationale Betrieb stieß im August 2023 auf großes Interesses der Bewohner, die innerhalb weniger Tage Ferienreisen buchten. Im heurigen Jahr sollen die Angebote um neue Ziele und neue Fluggesellschaften erweitert werden.

Im Gegensatz zur Straße ist die Zugverbindung nach Österreich nach wie vor unbefriedigend. Einen Ausbau von Budweis nach Linz zur Hochleistungsstrecke wird es nicht geben. Gibt es Alternativen dazu?

Von České Budějovice nach Linz fahren regelmäßig Züge. Der Bau einer neuen Eisenbahnstrecke liegt in der Verantwortung der Tschechischen Eisenbahnen, des Verkehrsministeriums und anderer Behörden. Die Stadt selbst hat bis jetzt auf solche Entscheidungen keinen großen Einfluss gehabt, aber die Kulturmetropole kann auch Impulse setzen.

Südböhmen und Oberösterreich sind seit dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 wirtschaftlich und touristisch stark zusammengewachsen. Belastet das AKW Temelin noch manchmal die guten Beziehungen?

Wir verfügen über sehr gute nachbarschaftliche Beziehungen, die durch das Kernkraftwerk Temelín nicht grundlegend beeinträchtigt werden. Linz ist seit 1994 unsere Partnerstadt. Die guten Beziehungen zwischen den Nachbarn basieren auf der Zusammenarbeit unter Unternehmern, Partnerstädten und -Kommunen und auf den persönlichen Freundschaften der Bürger beider Länder.

Im 19. Jahrhundert verband die Pferdeeisenbahn das Salzkammergut mit Budweis zum Zweck des Salztransports. Wird die historische Pferdeeisenbahn im Kulturhauptstadtjahr eine Rolle spielen?

Die historische und weltanschauliche Verbindung mit dem Salzkammergut lässt sich nicht auslöschen. Die Pferdeeisenbahn als Infrastrukturprojekt ist zwar nicht direkt in den Verbindungsprojekten im Rahmen der Kulturhauptstadt České Budějovice 2028 enthalten, stellt aber als historische Parallele zu unserer Verbundenheit mit diesem Gebiet eine weitere tolle Möglichkeit dar, Kräfte in der Zusammenarbeit mit dieser geografisch nahen Region zu bündeln, um gemeinsam europäische Zusammenhänge zu betonen.

Die Fragen an Bürgermeisterin Dagmar Škodová Parmová stellte Heinz Wernitznig.