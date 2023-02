So schmeckt der Fasching: Krapfen gehören zur fünften Jahreszeit

Erdbeere, Nougat, Powidl, Vanille, Whiskey-Creme, Eierlikör, exotisch mit Kokosfülle, pikant mit Leberkäse oder Vegan: die heimischen Bäcker überraschen uns in der Faschingszeit mit immer neuen, interessanten und gewagten Variationen des Krapfens.

Die unumstrittene Nummer eins ist aber der Klassiker mit Marillenmarmelade. Das bestätigt auch Reinhard Honeder, Geschäftsführer der gleichnamigen Naturbackstube. Rund 80 Prozent der Krapfen, die derzeit in seinen Filialen über die Ladentheken gehen, seien mit Marillenmarmelade gefüllt.

Die Nachfrage zur Faschingszeit ist so groß, dass man bei Honeder ausnahmsweise nicht mit selbstproduzierter Marmelade bäckt, sondern von einer Manufaktur aus dem Ländle mit Marmelade mit hohem Fruchtanteil beliefert wird. Denn die Fülle soll reichlich sein, weiß Honeder. Schließlich soll man beim Biss in den Krapfen etwas schmecken.

Flaumig und leichter Biss

Darüber hinaus muss ein guter Krapfen flaumig sein und einen leichten Biss haben. Bei der Fülle sind die Geschmäcker natürlich verschieden. Er möge es, wenn die Marmelade auch nach Marille schmecke und nicht nach Rum.

„Aber es gibt Leute, die auf Rum in der Marmelade schwören und für die werden von den Kollegen auch hervorragende Krapfen gemacht“, verweist Honeder auf das große und qualitätvolle Angebot in Oberösterreich. Keinesfalls dürfe der Krapfen nach Fett schme- cken. Und weil gut Ding weile braucht, lässt man dem Teig bei Honeder 24 Stunden Zeit zum Reifen, bevor die Krapfen ausgebacken werden.

Vegane Exemplare seien für ihn eigentlich keine Krapfen. Denn in einen Krapfen gehörten Milch, Eier und Butter. Aber es sei großartig, dass es auch für Veganer ein Angebot gebe.

Kennzeichnung der verwendeten Eier

Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten hat vor Kurzem die fehlende Kennzeichnung der verwendeten Eier bei Faschingskrapfen in Supermärkten kritisiert. Das bedeutet, dass bei der Produktion der nicht gekennzeichneten Faschingskrapfen auch importierte Käfigeier verwendet werden könnten.

„Eine solche Auszeichnungspflicht finde ich gut, das würde mich freuen“, so Honeder. Allerdings betreffe das seinen Betrieb nicht. „Wir verpacken unsere Krapfen ja nicht“, so Honeder, der selbst auf lokale Rohstoffe und Partner setzt. Auf der Website naturbackstube.at werden die Lieferanten auch vorgestellt.

Keine Fastenspeise

So flaumig und leicht der Faschingskrapfen auch ist, ein leichter Genuss ist er dennoch nicht. Ein 60-Gramm-Exemplar, in heißem Fett schwimmend ausgebacken, süß gefüllt und mit Zucker gepudert, bietet dem Körper rund 300 kcal.

Das ist gerade genug, um am Faschingsball 40 Minuten zu tanzen. Außerdem hat man in der anstehenden Fastenzeit ausreichend Zeit, sich in Verzicht zu üben, wenn man dies will.

Von Wolfgang Schobesbeger