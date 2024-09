Sommerfest des Wirtschaftsbundes Uttendorf mit Betriebsbesichtigung

Die Wirtschaftsbund-Ortsgruppe Helpfau-Uttendorf mit Obmann Mathias Vitzthum lud kürzlich zum Sommerfest. Im Vorfeld wurde die Glaserei Bubestinger in Uttendorf besichtigt.

Der Einladung folgten mit LAbg. Klaus Mühlbacher, Nationalrätin Andrea Holzner, WB- und WK-Obmann Klemens Steidl sowie WK-Bezirksstellenleiter Klaus Berer auch die regionalen Spitzenvertreter aus Politik und Wirtschaft im Bezirk Braunau.

Lesen Sie auch

Auch die politische Vertretung aus Uttendorf mit Bürgermeister Johannes Manglberger, Vizebürgermeister Gerhard Kohlmann und zahlreichen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten war stark vertreten. Die Glaserei Bubestinger ist ein familiengeführter Traditionsbetrieb und stellt verschiedenste Glaselemente für den Industrie- und Privatbereich her.

Firmeninhaber Josef Bubestinger leitet das Unternehmen bereits in fünfter Generation und stellte den rund 50 anwesenden Unternehmerinnen und Unternehmer aus Uttendorf und Umgebung stolz seinen erst vor kurzem erweiterten Betrieb vor. Im Anschluss fand im Braugasthof Vitzthum der gemütliche Abschluss mit musikalischer Umrahmung durch die „kloane Blos“ statt.

Nationalrätin Andrea Holzner bedankte sich in ihren Grußworten bei den Unternehmerinnen und Unternehmern: „Ihr sorgt tagtäglich für Arbeitsplätze in der Region und macht mit euren hochwertigen Produkten und Dienstleistungen unseren Bezirk zu einer Vorzeigeregion in ganz Österreich. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Fleißigen in unserer Gesellschaft noch mehr entlastet werden“.