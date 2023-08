Sommerliche Temperaturen werden zahlreiche Badegäste anlocken

Heißes Wochenende mit bis zu 35 Grad am Sonntag In der neuen Woche bleibt es weiterhin sommerlich warm

Nach einem regnerischen Start in den August kehrt für die letzten Wochen des Monats der Sommer zurück. Zwar können teilweise auch Hitzegewitter am Wochenende auftreten, bis Donnerstag bleibt es jedoch überwiegend sonnig und warm.

Einzelne flache Frühnebelfelder in den Tälern lösen sich am Samstag rasch auf, und es scheint verbreitet die Sonne.

Im Bergland gibt es ein paar hochreichende Quellwolken, die Schauer- und Gewitterneigung ist hier jedoch relativ gering. Meist weht nur schwacher, im Westen teils mäßiger Wind. Die Tageshöchsttemperaturen betragen 29 bis 34 Grad.

Sonntag wird heißester Tag des Wochenendes

Am Sonntag wird es noch heißer. Die Temperaturen klettern auf bis zu 35 Grad und werden zahlreiche Badegäste an die Seen und in die Bäder des Landes locken. Am Nachmittag bilden sich über dem Bergland vereinzelt Quellwolken, die die Sonne aber kaum abschatten.

Die neue Woche beginnt ebenfalls mit viel Sonnenschein und heißen Temperaturen bis zu 34 Grad. Am Montag und Dienstag sind nur vereinzelt Wolken am Himmel zu sehen. Quellwolken bleiben meist flach, einzelne nachfolgende gewittrige Schauer sind lediglich im Bergland möglich. Der Wind weht schwach bis mäßig.