Spatenstich für das Bauprojekt Krabbelstubenhaus in Feldkirchen/Donau

Dieser Tage wurde mit einer feierlichen Spatenstichzeremonie der Startschuss für das Bauprojekt „Krabbelstubenhaus“ in der Marktgemeinde Feldkirchen an der Donau gegeben. Zahlreiche Gäste, darunter Vertreter aus Politik und Wirtschaft, kamen zusammen, um diesen wichtigen Moment zu feiern.

Die Veranstaltung wurde vom Vorstandsvorsitzenden der GIWOG, Wolfgang Modera, eröffnet. Er betonte in seiner Rede, dass auf dem von der GIWOG angekauften Grundstück das Krabbelstubenhaus als erstes Gebäude errichtet wird, in weiterer Folge werden rund um das Krabbelstubenhaus Wohnobjekte errichtet. Diese Projekte tragen zur Steigerung der Lebensqualität in der Marktgemeinde Feldkirchen bei.

Bürgermeister David Allerstorfer hob die Bedeutung dieses Projekts für die Gemeinde hervor: „Mit dem Projekt Krabbelstubenhaus, welches zuerst drei Kindergarten- und eine Krabbelstubengruppe und in späterer Folge fünf Krabbelstubengruppen beherbergen wird, setzen wir ein Zeichen für den Ausbau der Kinderbetreuung. Dieses Projekt wird nicht nur räumlich neue Betreuungseinrichtungen schaffen, sondern auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in unserer Gemeinde zusätzlich unterstützen.“

Der Höhepunkt der Veranstaltung war der symbolische Spatenstich, bei dem Bürgermeister David Allerstorfer, Vizebürgermeisterin Sabine Lindorfer, Wolfgang Modera, Architekt Andreas Kleboth, Margit Greinöcker (Kunst am Bau) sowie weitere Vertreter aus Politik und Wirtschaft gemeinsam die ersten Spatenstiche setzten.