Spendenaktion für Krebshilfe OÖ startete mit Flohmarkt

Mit einem Flohmarkt startete die OÖ Versicherung eine breit aufgestellte Spendenaktion zugunsten der Krebshilfe Oberösterreich. Der Verkauf gebrauchter Werbematerialien an die Mitarbeiter brachte 2.000 Euro ein.

Aber auch Kunden haben die Möglichkeit, sich an der Aktion zu beteiligen und damit betroffenen Familien zu helfen. Dazu hat die Versicherung in allen Kundenfilialen Spendenboxen aufgestellt. Diese bleiben bis Anfang März in den Kundenbüros stehen.

„Es ist uns ein besonderes Anliegen, die uns anvertrauten Mittel nicht nur im Sinne unserer Kundinnen und Kunden zu verwalten, sondern auch gesellschaftlich wertvoll einzusetzen“, erklärte Generaldirektor Othmar Nagl bei der Übergabe des Flohmarkterlöses. Vorstandsdirektorin Kathrin Kühtreiber-Leitner ergänzte: „Mit der Spendenaktion möchten wir ein Zeichen setzen und hoffen auf eine breite Beteiligung, um Menschen, die von Krebserkrankungen betroffen sind, zu helfen.“