Spendenaufruf von Rieder TV-Star Sila Sahin-Radlinger

„Es ist der blanke Wahnsinn, wie in einem Horrorfilm!“ Ganze Siedlungen sind zerstört, eingeschlossene Menschen rufen um Hilfe, Frauen entbinden unter den Trümmern. Wenn Sila Sahin-Radlinger über die Lage im türkisch-syrischen Erdbebengebiet spricht, fühlt man regelrecht, wie sehr sie mit den Menschen in der alten Heimat ihrer Eltern mitleidet. Die deutsche Schauspielerin, die mit ihrem Ehemann, SV-Ried-Tormann Samuel Radlinger, in Ried eine Heimat gefunden hat, weiß, wovon sie spricht.

Als 1999 in und um Izmit die Erde bebte, war sie als Jugendliche zu Besuch bei Verwandten. Damals liefen sie unter Todesangst vom dritten Stock hinunter ins Freie. „Rechts und links von uns stürzten Häuser ein“, erzählt die 37-Jährige dem VOLKSBLATT. Noch heute halte das Trauma an. Auch bei diesem Beben waren Verwandte betroffen, sie sind zum Glück in Sicherheit.

„Die Menschen sind auf Hilfe angewiesen“, sagt Sahin. „Medizinische Versorgung, Kleidung, Nahrung, … Das geht nur über Spenden.“ Daher und weil sie darauf aufmerksam machen will, dass Naturkatastrophen jeden treffen können, hat sie einen Spendenaufruf auf Instagram mit Links zu Organisationen wie dem Roten Kreuz oder der Caritas gestartet.

„Uns geht es gut, aber würde es mich betreffen, würde ich mir auch wünschen, dass mir jemand hilft.“ Es gibt verschiedene Spendenmöglichkeiten. Jeder solle aber selbst entscheiden, für welche Organisation er spendet.

Am liebsten würde ich ein Waisenkind adoptieren

Als Mutter seien es die Kinder, die der gebürtigen Berlinerin besonders am Herzen liegen und für die sie spendet. Es werde viele Waisen geben. „Am liebsten würde ich ein Waisenkind adoptieren“, denkt Sahin bereits über eine weitere Hilfe nach.

Zunächst ist sie jedoch am Samstag in der Pizzeria Gusto in Ried anzutreffen, welche die Tageseinnahmen zugunsten der Opfer spenden will.