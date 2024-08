Spendengeld für Hinterbliebene aus Aufbahrungshalle gestohlen

Fassungslosigkeit in Heiligenberg - Polizei geht von mehreren Hundert Euro Schaden aus

Unbekannte haben vorige Woche in Heiligenberg (Bezirk Grieskirchen) eine Spendenbox aus der Aufbahrungshalle gestohlen – das Geld wäre für die Hinterbliebenen eines verstorbenen Landwirts gedacht gewesen.

Die Polizei bestätigte der APA einen entsprechenden Bericht der „Kronen Zeitungen“ (Donnerstag-Ausgabe), man gehe davon aus, dass mindestens 600 Euro in dem Gefäß waren.

Im Ort sorgte die Tat für Empörung: Trauergäste hatten Geld – teils in Kuverts mit persönlichen Worten an die Trauerfamilie – in die Box gelegt, um dem Sohn des Verstorbenen unter die Arme zu greifen.

„Wer tut so etwas?“, zeigte sich eine Pfarrgemeinderätin gegenüber der Zeitung fassungslos. Die Polizei geht davon aus, dass der Diebstahl am 25. Juli zwischen 6:00 und 8:00 Uhr begangen wurde.