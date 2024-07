Spezieller Geburtsort: Rotkreuz-Ortsstelle Bad Hall

Eine Geburt im Rettungswagen zählt zu jenen Ereignissen, über die in gewisser Regelmäßigkeit berichtet wird. Doch eine Geburt an einer Rotkreuz-Ortsstelle ist doch etwas Außergewöhnliches. Somit geht der 11. Mai 2024 in die Geschichte der Rotkreuz-Ortsstelle in Bad Hall ein. Denn dort erblickte der kleine Sebastian an diesem Tag das Licht der Welt.

Die werdende Mutter Bianca Strasser machte sich nach Einsetzen der Wehen gemeinsam mit ihrem Mann Johannes im eigenen Pkw auf den Weg ins Krankenhaus zur Entbindung. Doch schon nach wenigen Kilometern entschied sich das Paar, kurzerhand bei der Ortsstelle in Bad Hall anzuhalten, um die Hilfe des Rettungsdienstes anzunehmen.

Zu dieser Zeit fand an der Ortsstelle gerade eine Mitarbeiterfortbildung statt und so stand binnen kürzester Zeit eine ganze Gruppe von Rettungssanitätern zur Verfügung. In Abstimmung mit dem verständigten Notarzt aus Steyr wurde gleich in der Einsatzgarage ein Platz mit Matratzen ausgelegt, um die bereits einsetzende Geburt optimal zu unterstützen.

Geburt ohne Komplikationen

Schon kurze Zeit später brachte die nun zweifache Mutter den kleinen Sebastian wohlbehalten und ohne Komplikationen auf die Welt. Und das exakt einen Tag vor dem Muttertag. Im Anschluss ging es zur obligaten Kontrolle ins Krankenhaus.

„Wir haben wirklich schon viel im Rettungsdienst erlebt, aber eine Geburt in einem Rotkreuz-Gebäude ist definitiv etwas ganz Besonderes. Dass in diesem Fall gleich mehr als ein halbes Dutzend qualifizierter Helferinnen und Helfer bei der Hand war, ist umso erfreulicher“, berichtet Rotkreuz-Dienstführender Matthias Holzinger und freut sich gemeinsam mit dem ganzen Team.