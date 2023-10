Ein Brandmelder hat Freitagfrüh die Feuerwehr zum Einkaufszentrum Donaupark nach Mauthausen (Bezirk Perg) gerufen.

In einem Restaurant war ein Brand ausgebrochen, der durch die Sprinkleranlage so weit in Schach gehalten werden konnte, dass er sich nicht weiter ausbreitete und auf einen kleinen Bereich beschränkt blieb.

Allerdings kam es in dem Gebäude durch die Sprinkler zu einem größeren Wasseraustritt, der im Anschluss an die Löscharbeiten noch mittels Nasssauger entfernt wurde.