Stadt Linz lädt zur Mitgestaltung an neuer digitaler Service-Plattform

Die Stadt Linz lädt zu einem offenen Workshop ein, der sich an alle Bürger richtet, insbesondere an jene, die an der Weiterentwicklung der Stadt interessiert sind. Der Workshop startet am Samstag, 24. August, um 8.30 Uhr im Alten Rathaus und dauert etwa vier Stunden. Als Dankeschön fürs Mitmachen gibt es Kaffee und Frühstück.

Ziel des Workshops ist die Gestaltung einer neuen digitalen Service-Plattform, die sämtliche städtischen Dienstleistungen zentral und benutzerfreundlich bündelt. Im Workshop sollen Vorstellungen, Erfahrungen und Ideen der Bürger gesammelt werden.

Lesen Sie auch

Diese Anregungen werden in die Entwicklung der Plattform integriert. Nach dem Workshop werden die gesammelten Ideen ausgewertet und in die nächste Planungsphase überführt, um die Plattform optimal an die Bedürfnisse der Bürger anzupassen.

„In Linz setzen wir ganz stark auf Innovation und Digitalisierung, was sich auch im zunehmenden Angebot eben digitaler städtischer Leistungen widerspiegelt. Dieser Workshop bietet die Chance, gemeinsam die Zukunft der städtischen Dienstleistungen zu gestalten. Die Beteiligung der Bürger ist dabei von immanenter Bedeutung“, sagt Bürgermeister Klaus Luger.

„Wir möchten eine digitale Service-Plattform entwickeln, die die Inanspruchnahme von städtischen Leistungen für die Linzer wesentlich erleichtert. Dafür ist es wichtig, die Meinungen und Ideen frühzeitig einzubeziehen. Dieser Workshop ist einer der ersten wichtigen Schritte in diese Richtung“, ergänzt Magistratsdirektorin Ulrike Huemer.