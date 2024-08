Stand-up-Paddler will untergehenden Schwimmer gesehen haben

Großangelegte Suche am Pleschinger See nahe Linz wurde nach mehreren Stunden erfolglos abgebrochen

Kurz nach 11 Uhr schlug am Freitag ein Stand-up-Paddler am Pleschinger See im Gemeindegebiet von Steyregg Alarm, nachdem er angenommen hatte, einen Schwimmer beim Untergehen beobachtet zu haben.

Unverzüglich rückten zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei, Rettung und Wasserrettung mit einem Großaufgebot zur vermeintlichen Unfallstelle aus. Die sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen dauerten rund zwei Stunden an.

Auch zahlreiche Taucher kamen dabei zum Einsatz, um die vermisste Person ausfindig zu machen. Trotz dieser umfangreichen Bemühungen verlief die Suche bis zum späteren Nachmittag ergebnislos. Seitens der Behörden wurde daher die Suche bis auf Weiteres eingestellt.

Eine Entscheidung darüber, ob die Suche am Abend erneut aufgenommen wird, steht noch aus. Bis dato liegt keine Vermisstenanzeige vor, so die Information der oberösterreichischen Wasserrettung.