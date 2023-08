Starke Bodenversiegelung heizt Hitzewellen in Städten an

Städte sind von Hitzewellen besonders hart betroffen, da sich stark versiegelte Flächen intensiv aufheizen. Eine aktuelle Analyse der Umweltschutzorganisation WWF zeigt, dass die fünf größten Städte Österreichs trotz eines bereits hohen Versiegelungsgrades weiterhin verschwenderisch mit wertvollem Boden umgehen.

116 Quadratmeter pro Einwohner in Linz

In Österreich ist aktuell eine Fläche von mehr als 2400 Quadratkilometern komplett versiegelt – das entspricht fast der gesamten Fläche des Bundeslands Vorarlberg. Fast die Hälfte davon besteht aus Straßen oder Parkplätzen.

Lesen Sie auch

„Mit einer versiegelten Fläche von 116 Quadratmetern pro Kopf ist Linz trauriger Spitzenreiter unter den fünf größten Städten Österreichs“, sagte WWF-Bodenschutzsprecher Simon Pories. Auf Platz zwei liegt die Stadt Salzburg mit insgesamt 102 Quadratmetern Versiegelung pro Kopf, gefolgt von Graz (88 Quadratmetern), Innsbruck (76 Quadratmetern) und Wien (55 Quadratmetern).

„Österreichs Großstädte versinken in Beton und Asphalt. Das wird uns nicht nur während Hitzewellen, sondern auch bei Starkregen zum Verhängnis, weil Wasser dort nicht mehr versickern kann“, warnt Pories.

Mehr Bodenverbrauch

Bezogen auf die vergangenen zehn Jahre hatte Innsbruck den verhältnismäßig größten Anstieg der versiegelten Fläche – um 12,5 Prozent. Das entspricht einer Fläche von 112 Hektar. Platz zwei belegt Salzburg (plus 6,9 Prozent), gefolgt von Graz (plus 5,3 Prozent), Linz (plus 3,54 Prozent) und Wien (plus 3,46 Prozent).

Durch Maßnahmen zu mehr Verdichtung und das Bauen in die Höhe hätten in Linz zu einem nur geringen Zuwachs bei der Versiegelung geführt, hält der Linzer Planungsstadtrat Dietmar Prammer fest.

In absoluten Zahlen wurde im vergangenen Jahrzehnt in der Bundeshauptstadt mit 368 Hektar die größte Fläche neu versiegelt. Betrachtet man den Versiegelungsgrad, also den Anteil der versiegelten Fläche an der Gesamtfläche, liegt ebenfalls Wien mit einem Anteil von 26,5 Prozent vorne. Auf den weiteren Plätzen: Linz (25,4 Prozent), Salzburg (24,3 Prozent), Graz (20,5 Prozent) und Innsbruck mit 9,6 Prozent).

Lebensräume herstellen

„Überbreite Straßen und ebenerdige Parkplätze, etwa in Gewerbeparks oder im öffentlichen Raum, sollten schrittweise rückgebaut und entsiegelt werden. Darüber hinaus muss die Politik im Bund und in den Ländern die systematische Wiederherstellung zerstörter Lebensräume ankurbeln, wie es die EU-Biodiversitätsstrategie 2030 vorsieht“, fordert Pories.