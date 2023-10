Stefan Koch feierlich als Rektor der Uni Linz eingeführt

Mit der feierlichen Inauguration ist am Dienstag Stefan Koch als neuer Rektor der Johannes Kepler Universität Linz (JKU) angelobt worden. Der Wirtschaftsinformatiker und bisherige Vizerektor hat damit Meinhard Lukas nach acht Amtsjahren in dieser Funktion abgelöst. Eine Herausforderung in den kommenden vier Jahren wird wohl auch die neue Uni – das Linzer Institute of Digital Sciences Austria – (IDSA) in direkter Nachbarschaft zur JKU sein.

In seiner Antrittsrede nahm Koch vor allem Bezug auf die „großen Umbrüche“ und die damit verbundene Verantwortung von Universitäten. So sieht er dem Linz Institute for Transformative Change (LIFT_C) „als Knotenpunkt für die interdisziplinäre Behandlung von gesellschaftlichen Transformationsprozessen“ eine wesentliche Rolle zukommen. Ebenso möchte er die Verknüpfung von Forschungsfeldern wie Künstliche Intelligenz und Medizin forcieren. Wissenschaft und Kunst sollen in Kooperationen mit der Universität für angewandte Kunst Wien und der Kunstuniversität Linz auch im Studienangebot sichtbar bleiben bzw. werden. Zu einer Steigerung der Internationalität der JKU soll der Beitritt zur European University EC2U – European Campus of City-Universities – im Herbst 2023 beitragen. Angesichts der „rasanten Entwicklung von generativen KI-Modellen“ wie ChatGPT will der neue Rektor auch einen Fokus auf Hochschuldidaktik und Weiterentwicklung von Lehr- und Prüfungsformaten legen. Durch die Bündelung von technischen und pädagogischen Kompetenzen habe „die JKU beste Voraussetzungen, um eine Vorreiterin in diesem Bereich zu werden“.

Koch, 1974 in Wien geboren, forscht und lehrt seit 2016 an der JKU, war bisher Vorstand des Instituts für Wirtschaftsinformatik und seit 2019 auch Vizerektor. In seinem Team bleiben unverändert Vizerektorin Alberta Bonanni (Forschung und Internationales), Vizerektorin Elgin Drda (Medizin) und Vizerektorin Christiane Tusek (Finanzen und Entrepreneurship). Neu dazugestoßen ist Alexander Freischlager, bisher Geschäftsführer der JKU Betriebs- und Vermietungs GmbH, als Vizerektor für Campusentwicklung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit). Verfassungsrechtler Andreas Janko übernimmt wieder den Vizerektorposten für Lehre und Studierende, er hatte diese Aufgabe bereits von 2015 bis 2019.