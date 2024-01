Mit großer Begeisterung waren heuer in Feldkirchen an der Donau an vier Tagen 78 Kinder und 38 Erwachsene als Sternsinger und Begleitpersonen unterwegs, um Spenden für Notleidende zu sammeln.

Für die Stärkung im Anschluss gab es 23 Mittagsstationen. Das vorläufige Ergebnis der heurigen Sternsingeraktion beträgt rund 16.600 Euro.

Lesen Sie auch

Die Pfarre bedankt sich recht herzlich bei allen Mitwirkenden, besonders bei Sabrina Leibetseder, Helene Rabeder und Marianne Allerstorfer für das großartige Engagement.