Sternsinger wollen 2025 Kinder stärken und Zukunft in Nepal sichern

Caspar, Melchior und Balthasar sind vom 27. Dezember 2024 bis zum 06. Jänner 2025 unterwegs und bringen den weihnachtlichen Segen für das neue Jahr. Die „Heiligen Drei Könige“ setzen sich für Menschen ein, die von Armut und Ausbeutung betroffen sind. Dafür legen in ganz Österreich 85.000 Sternsinger Millionen Schritte zurück.

Allein in Oberösterreich sind wieder 16.000 Sternsinger unterwegs. Die Dreikönigsaktion, das Hilfswerk der Katholischen Jungschar, unterstützt mit den Spenden jährlich rund 500 Hilfsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika. Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Linz wurde anhand eines Beispiels aus Nepal aufgezeigt, wie die Aktion die Lebensbedingungen von Menschen vor Ort nachhaltig verbessert.

Lesen Sie auch

Seitdem die Katholische Jungschar 1954 dem Sternsingen neues Leben eingehaucht hat, haben Kinder und Jugendliche unglaubliche 540 Millionen Euro an Spenden gesammelt, über 84 Millionen Euro davon kommen aus Oberösterreich. Im Vorjahr wurden 19,5 Millionen Euro für Menschen in Not gesammelt, davon rund 4,1 Millionen Euro in Oberösterreich.

Ehrenamtliches Engagement in den Weihnachtsferien

„Das Besondere ist, dass sich vor allem Kinder und Jugendliche beim Sternsingen in deren Weihnachtsferien ehrenamtlich engagieren. In Oberösterreich sind 16.000 Kinder und Jugendliche mit ihren Begleitpersonen unterwegs“, erklärt Jana Hofer von der Katholischen Jungschar der Diözese Linz.

85.000 Kinder und Jugendliche setzen sich mit Unterstützung von 30.000 Erwachsenen in ganz Österreich für ein würdiges Leben im globalen Süden ein – mit Nahrungssicherheit und sauberem Trinkwasser, Schulbildung und Betreuung für Straßenkinder, Schutz der Menschenrechte und der Natur. Inhaltlicher Schwerpunkt 2025 sind Kinderschutz und Ausbildung für Jugendliche in Nepal.

Kein Geld für den Schulbesuch in Nepal

Nepal gehört zu den ärmsten Ländern der Welt, fast die Hälfte der Bevölkerung lebt in bitterer Armut. Fehlende Arbeitsplätze und niedrige Löhne halten viele in der Armutsspirale gefangen. Mangelernährung und nicht leistbare medizinische Versorgung führen zu Krankheiten. Vielen fehlt der Zugang zu sauberem Wasser und Sanitäreinrichtungen. Die Klimakrise verschlimmert die Versorgung mit Lebensmitteln.

Kinder und Jugendliche leiden darunter besonders: Oft bleibt kein Geld für den Schulbesuch, sodass sie arbeiten müssen, etwa auf Baustellen, bei der Ziegelproduktion, in Hotels oder als Haushaltshilfen. In diesen Jobs sind sie schutzlos der Ausbeutung und Gewalt ausgesetzt. Ohne Schulabschluss werden all diese Kinder ihrer Chancen auf eine bessere Zukunft beraubt. Zudem werden Kinder häufig Opfer von Menschenhandel.

Kriminelle Banden locken sie mit falschen Versprechungen in die Städte, wo sie in Tanzbars und Massagesalons sexuell und wirtschaftlich ausgebeutet werden. Viele werden sogar ins Ausland verschleppt, wo sie unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten müssen. Die Folgen sind oft schwerwiegende Traumata und Krankheiten.

Die Dreikönigsaktion unterstützt mit den Spenden beispielsweise die Organisation Opportunity Village Nepal (OVN), die sich vor Ort für den Schutz und die Rechte von Kindern und Jugendlichen einsetzt.

Vom Projekt OVN sind zwei Mitglieder aus Nepal nach Oberösterreich gereist, um mit Schulklassen, Pfarrgruppen und Jungschargruppen Workshops zu machen und vom Leben in Nepal und der Projektarbeit zu erzählen.

Govinda Bhattarai, OVN-Programm-Manager, erklärt: „Opportunity Village Nepal konzentriert sich auf die Unterstützung von Mädchen und jungen Frauen, die Opfer von Menschenhandel und sexueller Ausbeutung geworden sind. Sozialarbeiterinnen bieten ihnen psychologische und medizinische Betreuung, um erlittene Traumata zu verarbeiten. Zudem erhalten sie Berufsausbildungen und Startkapital, um sich durch Handwerk oder andere Tätigkeiten eine eigene Existenz aufzubauen.“

Niruta ist Projektteilnehmerin und konnte durch die Unterstützung von OVN ihre Schullaufbahn weiter fortsetzen. Ihre kreativen Fähigkeiten im Mandala-Design setzt sie jetzt ein, um T-Shirts mit speziellen Mustern künstlerisch zu gestalten und zu verkaufen – als großartiges Beispiel für „Hilfe zur Selbsthilfe“.

Mit ihren Spenden leisten viele Menschen in Österreich einen großartigen Beitrag zu einer gerechteren Welt. Diese wichtige Unterstützung kann auch über das Spendenkonto der Dreikönigsaktion (IBAN: AT06 5400 0000 0088 8008) oder online auf www.dka.at/spenden erfolgen.