Steyrdorfschule gewinnt Kindersicherheitsolympiade

Bei der Jubiläumstour der Zivilschutz-Kindersicherheitsolympiade, die heuer zum 25. Mal stattfindet, sucht der OÖ Zivilschutz wieder die sicherste Klasse Oberösterreichs.

Rund 3.500 Kinder nehmen heuer allein an den Bezirksbewerben dieser „Safety Tour“ teil – ein neuer Rekord. In 14 Bezirksbewerben wird um den Einzug ins Landesfinale gekämpft, das am 3. Juni in Traun stattfindet.

In der Steyrer Stadthalle traten kürzlich Kinder der dritten und vierten Klasse Volksschule aus Steyr und Steyr-Land bei der Kindersicherheitsolympiade an.

Das Erkennen verschiedener Gefahrensymbole, Sicherheitsfragen beim Safety-Quiz, ein Löschbewerb und ein Sicherheitsparcours mit dem Scooter erforderten nicht nur das Wissen der jungen Teilnehmer, sondern auch ein bisschen Spielglück.

Bezirkssieg ging an die 4i-Klasse der ASO Steyrdorf

Die 4i-Klasse der ASO Steyrdorf sicherte sich den Bezirkssieg vor ihren Kolleginnen und Kollegen aus der 3i-Klasse sowie vor der 3a-Klasse der VS Wehrgraben.

Vizebürgermeisterin Anna-Maria Demmelmayr, Zivilschutz-Bezirksleiterin Karin Nosko und ihre Amtskollegin Barbara Spöck aus Steyr-Land freuten sich mit den Schülerinnen und Schülern.

Ein Höhepunkt waren Vorführungen der Blaulichtorganisationen. Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz präsentierten Fahrzeuge und Geräte und erzählten von ihren Aufgaben und ihrem Arbeitsalltag.