Steyrer Westspange: Land und Stadt ziehen an einem Strang

Die Stadt Steyr steht vor einem bedeutenden Wendepunkt in ihrer Mobilitäts- und Stadtplanung. Nachdem bereits 2010 erstmals eine Trasse für die Westspange festgelegt worden war, haben nun die politischen Verantwortlichen von Land OÖ und der Stadt Steyr eine Einigung erzielt.

Durch die nicht unumstrittene, 4,1 Kilometer lange Verkehrsverbindung soll vor allem der Lkw-Verkehr aus der Innenstadt verbannt werden. Bis zu 12.500 Fahrzeuge werden verlagert, dadurch sollen wesentliche Straßenabschnitte im Zentrum der Eisenstadt entlastet werden.

Die Kosten von über 70 Millionen Euro übernimmt zu 90 Prozent das Land OÖ und zu 10 Prozent die Stadt Steyr, kündigten am Freitag LH Thomas Stelzer, Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner und der Steyrer Bürgermeister Markus Vogl an.

Leistungsfähige Ost-West-Verbindung

Die Westspange Steyr bildet eine Verbindung zwischen der Eisenstraße (B115) im Norden und der Voralpenstraße (B122) im Westen. Die Umfahrungstraße verläuft von der B115, „Zufahrt Bauhaus“, in Richtung Wolferner Landesstraße und von dort zur B122, wo sie vor der Stadtgrenze Steyr/Sierning bei der „Firma BMD“ einbindet. In Verbindung mit der bestehenden Nordspange ergibt sich eine leistungsfähige Ost-West-Verbindung nördlich des Stadtzentrums von Steyr.

30 Prozent Entlastung in der Innenstadt

Derzeit läuft der gesamte Lkw-Verkehr durch die Stadt, erklärte Vogl. Verkehrszählungen im Jahr 2022, die der Prognose dienten, zeigten zwar einen Rückgang im Verkehrsaufkommen um rund 6 Prozent, dennoch ist die Steyrer Innenstadt stark belastet. Auf der B115 wurden innerstädtisch rund 26.630 Fahrzeuge innerhalb von 24 Stunden gezählt.

Auf der B122 waren es zwischen 20.280 und 26.220 Fahrzeuge. Durch den Bau der Westspange Steyr können beide Straße je nach Abschnitt um bis zu 30 Prozent entlastet werden. Auf den derzeitigen Alternativ- und Ausweichrouten Staffelmayrstraße und Feldstraße sind die Verlagerungseffekte noch höher: 89 bzw. 74 Prozent.

Mehr Lebensqualität

Die Verlagerungen sollen somit zu einer erheblichen Steigerung der Lebensqualität für Zentrumsbewohner führen. „Durch die Westspange wird die Stadt nachhaltig entlastet, Lärm- und Umweltbelastung werden reduziert. Dadurch steigt die Lebensqualität für die Steyrerinnen und Steyrer“, zeigte sich Stelzer erfreut. Und Vogl konkretisierte: „Aktuell verläuft die Hauptverkehrsachse durch das Wohngebiet von mehr als 10.000 Steyrerinnen und Steyrern.“ Für den Bürgermeister gibt es Verbesserungen für die Bewohner in den Stadtteilen Resthof und Tabor, Seifentruhe und Wiesenberg sowie an den Ausweichrouten. Künftig werde es auch mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer geben.

Umsetzung in nächster Legislaturperiode

Nun stehen die ergänzende Trassenverordnung und die strategische Umweltprüfung (SUP) sowie die Einreichung zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) an. Ziel ist die Einreichung zur Umweltverträglichkeitsprüfung zum Ende der laufenden Legislaturperiode. Die bauliche Realisierung des Projekts soll in der nächsten Periode erfolgen.