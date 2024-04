Stiftsgymnasium Kremsmünster: Großer Erfolg beim Int. Ovid-Wettbewerb

Jedes Jahr nehmen Schülerinnen und Schüler des Stiftsgymnasium Kremsmünster, an dem die klassischen Sprachen Latein und Altgriechisch nach wie vor höchst lebendig sind und in all ihrer Aktualität unterrichtet werden, am internationalen Ovid-Wettbewerb in Sulmona, der Heimatstadt des berühmten Dichters, teil.

Gemeinsam mit weiteren 41 Mitstreitenden aus Italien, Rumänien, Deutschland und Österreich stellten sich heuer Helena Hörtenhuemer und Dominik Wagner, beide im 5. Latein-Lernjahr, der Herausforderung, eine lateinische Passage aus Ovids Liebesdichtung nicht nur ins Deutsche zu übersetzen, sondern auch zu interpretieren.

Lesen Sie auch

Dominik Wagner überzeugte mit seiner Übersetzungs- und Interpretationsleistung, indem er u. a. den Text hinsichtlich der Biographie des römischen Dichters deutete und auch auf noch heute gültige Aussagen hinwies, und konnte neben dem Preis für die beste Übersetzung aus dem Kreis der ausländischen Gäste auch den 3. Platz in der Gesamtwertung erreichen.

Er holte somit einen Sieg und einen „Stockerlpatz“ nach Kremsmünster, worüber sich alle Lehrkräfte, insbesondere die der klassischen Sprachen sehr freuen. Was für ein großer Erfolg angesichts der starken italienischen Konkurrenz beim Wettbewerb!