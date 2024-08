Stiftungsprofessur für Bioverfügbarkeit am FH OÖ Campus Wels eröffnet

Die durch den langjährigen Kooperationspartner PM International AG bis mindestens 2029 finanzierte Professur mit dem Schwerpunkt Bioverfügbarkeit ist am COMET K1-Zentrums für Feed and Food Quality, Safety and Innovation (FFoQSI) angesiedelt.

Die Professur wird bekleidet von Bernhard Blank-Landeshammer und Marion Dornmayr, beide langjährige Mitarbeiter an der FH OÖ. Die Laufzeit der Stiftungsprofessur beträgt zunächst fünf Jahre und wird aktiv in den Studiengang Lebensmitteltechnologie und Ernährung am FH OÖ Campus Wels integriert.

„Die Stiftungsprofessur wird maßgeblich dazu beitragen, innovative Lösungsansätze im Bereich der Lebensmitteltechnologie und Ernährung zu entwickeln und umzusetzen. In diesem Zusammenhang ist insbesondere der wechselseitige Transfer zwischen Lehre und Forschung von strategischer Bedeutung.

PM-International ist über unsere Institutsgrenzen hinaus als starker Partner bekannt und wir freuen uns, gemeinsam Maßstäbe für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie zu setzen“, so Julian Weghuber, Studiengangsleiter für Lebensmitteltechnologie und Ernährung.

Tobias Kühne, Chief Scientific Officer bei PM-International, betonte bei der Eröffnung: „Die Stiftungsprofessur steht für unser Engagement für Forschung und Entwicklung im Bereich der Bioverfügbarkeit. Sie sichert die Innovationskraft unserer Produkte, denn wir arbeiten ständig daran, die Bioverfügbarkeit der FitLine-Produkte zu optimieren und können dies nun im Rahmen der Professur intensivieren. Besonders freut uns, dass wir unsere langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der FH OÖ und speziell mit Dr. Weghuber und seinem Team vertiefen.“

Im Bild bei der feierlichen Eröffnung v. l.: Dr. Bernhard Bernhard Blank-Landeshammer, Dr. Julian Weghuber, Dekan Dr. Michael Rabl, Dr. Tobias Kühne und Dr. Marion Dornmayr.