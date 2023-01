Stiftungsprofessur für Pflege

Lehrstuhl soll an der Med Uni Wien eingerichtet werden

Der Personalmangel in der Pflege stellt die Spitäler und Pflegeheime in ganz Österreich vor eine große Herausforderung, auch in OÖ müssen Betten gesperrt werden, weil das Personal für die Betreuung der Kranken bzw. älteren Menschen fehlt.

Der Verein „PflegerIn mit Herz“ finanziert nun eine Stiftungsprofessur für Pflegewissenschaften an der Med Uni Wien mit 1,5 Mio. Euro, mit dem Ziel, nicht nur theoretische, sondern auch praktikable Lösungen zu erarbeiten und umzusetzen.

Es geht um die Forschung und Lehre im Bereich der Pflege auf möglichst breiter medizinischer und auch soziodemografischer Ebene. Die Professur soll eine Schnittstelle sein, um bestehende Kräfte zu bündeln und es sollen konkrete Lösungen für den Pflegeberuf erarbeitet werden.

Die Stiftungsprofessur wurde bereits ausgeschrieben, im zweiten Quartal 2023 soll das Auswahlverfahren abgeschlossen sein, damit der Start im Herbst erfolgen kann. Sie ist zunächst für drei Jahre vereinbart.

Der Verein „PflegerIn mit Herz“ wurde 2012 vom Wiener Städtischen Versicherungsverein und der Wiener Städtischen Versicherung ins Leben gerufen. Der Versicherungsverein unterstützt auch die App für pflegende Angehörige „Alles Clara“ und ist Partner vom Verein „second victim“, der traumatisierte Personen im Pflege- und Gesundheitswesen in und nach Krisen niederschwellig unterstützt.