Stimmungsvoller CV-Ball bildete Auftakt für Linzer Ball-Reigen

Nach einem fulminanten 100. Jubiläum im vorigen Jahr ging am 13. Jänner der traditionelle CV-Ball im Palais Kaufmännischer Verein über die Bühne und eröffnete damit den Linzer Ballreigen 2024. Der Ballabend unter dem Motto „Ein Fest für Europa“ stand dem Jubiläumsball dabei in keinster Weise nach und lockte auf Einladung der oberösterreichischen, katholischen Studentenverbindungen zahlreiche Gäste aus Nah und Fern nach Linz. 1300 Euro wurden im Rahmen der Tombola für das Sozialprojekt des Oberösterreichischen Cartellverbandes „PRO WATSCHINGER“ in Tansania gesammelt. Zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft erwiesen dem Ball ihre Ehre.

„35 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs und Krieg direkt vor den Türen Europas sowie im Nahen Osten. Das zeigt uns Europa in Freiheit ohne Grenzen ist keine Selbstverständlichkeit. Dafür sind wir dankbar und haben den CV-Ball 2024 bewusst zu einem Fest für Europa gemacht. Mein Team und mir war es eine besondere Ehre wieder so viele Gäste begrüßen zu dürfen“, so der Ballkomitee-Vorsitzende KommR Leo Jindrak bei der Eröffnung.

Lesen Sie auch

Jindrak und sein Team sorgten mit einem stimmungsvollen Programm für gute Laune bei den Gästen freuten sich über den hochrangigen Besuch: Landeshauptmann Thomas Stelzer, Landeshauptmann a.D. Josef Pühringer, Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer und die Staatssekretärin Claudia Plakolm. Unter die Gäste mischten sich außerdem Bischof Manfred Scheuer, Abgeordnete zum EU-Parlament Angelika Winzig, Vizebürgermeister Martin Hajart, WKOÖ-Vizepräsidenten Angelika Sery-Froschauer, Oö. Rechtsanwaltskammer-Präsident Franz Mittendorfer, Oö. Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser, den Oö. Militärkommandanten Brigadier Dieter Muhr, Vorsitzende der Österr. HochschülerInnenschaft JKU Linz Philipp Bergsmann, Raiffeisen Landesbank OÖ Generaldirektor Heinrich Schaller, Energie AG CEO Leonhard Schitter, OÖ-Versicherung Generaldirektor Othmar Nagl und viele weitere Persönlichkeiten.

Neben Tanzmusik vom pt Art Orchester & Friends, heizte das Linzer DJ-Duo Coverrun in der Disko bis in die frühen Morgenstunden ein. Zu Mitternacht gaben die St. Florianer Sängerknaben eine bereits traditionelle musikalische Darbietung, die bei den Gästen für Unterhaltung sorgte. Der „Best-of-Austria“-Ballheurige bot abseits der Tanzfläche eine erlesene Weinauswahl und den Rahmen für gute Gespräche.

Im Zuge der Ball-Tombola wurden 1300 Euro für das Sozialprojekt PRO WATSCHINGER erzielt. PRO WATSCHINGER leistet seit 2007 Entwicklungszusammenarbeit zur Aufrechterhaltung der medizinischen Grundversorgung der Bevölkerung (überwiegend Maasai) im Einzugsgebiet der vom oberösterreichischen Arzt und Missionar Dr. Herbert Watschinger 1964 und 1977 errichteten Buschspitäler Wasso und Endulen Hospital in Tansania. PRO WATSCHINGER ist eine Initiative des Oberösterreichischen Cartellverbandes.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Der CV-Ball ist das Ballhighlight der oberösterreichischen katholischen farbtragenden Mittelschul- (OÖMKV) und Hochschulverbindungen (OÖ. AHLB, LiCV). Der Österreichische Cartellverband und der Mittelschüler-Kartell-Verband der katholischen farbentragenden Studentenverbindungen Österreichs sind die größten Schüler- und Studienabsolventenverbände Österreichs. Bildung, Wissenschaft, Glaube, Vaterland und lebenslange Freundschaft prägen diese Gemeinschaften bis ins hohe Alter der rund 4000 Mitgliedern in Oberösterreich. Der OÖMKV zählt in Oberösterreich 24 Verbindungen sowie drei Hochschulverbindungen des Österreichischen Cartellverbandes in Linz.