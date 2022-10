Straßensperren am Sonntag im Zuge des Linz-Marathon

Zu Österreichs zweitgrößter Marathon-Veranstaltung werden am kommenden Sonntag nicht nur 20.000 Teilnehmer und 100.000 Zuschauer, sondern auch großräumige Straßensperren zu erwarten sein.

Voest-Autobahnbrücke, Nibelungenbrücke, Wiener Straße nördlich der Lunzerstraße, Hauptplatz sowie die Autobahnabfahrten Neue Welt und Wiener Straße werden bis etwa zu Mittag für den Verkehr gesperrt sein. Autofahrern wird empfohlen, auf den Ersatzverkehr der Linz Linien umzusteigen.

Der Straßenbahnverkehr südlich des Hauptbahnhof bleibt aufrecht, nördlich davon kommt es aber zu mehreren Sperren. Auch einige Buslinien sind von zeitweiligen Sperren und Umleitungen betroffen.

Ersatzweise werden Schienenersatzverkehr und Shuttlebusse eingerichtet, um die öffentlichen Verbindungen aufrecht zu halten. Auch für Teilnehmer und Zuschauer gibt es Shuttlebusse, die von der Holzstraße zum Parkplatz der FAB (ehemals Quelle), dem Hauptbahnhof und der Wiener Straße verkehren.

Zudem gibt es am Samstag bis 16.00 Uhr und am Sonntag bis 14.00 Uhr eine Info-Hotline, wo Mitarbeiter der Linz AG Linien über aktuelle Verkehrsmaßnahmen, Shuttlebusse, Umleitungen und den Schienenersatzverkehr informieren. Aushänge an allen Haltestellen sowie Hinweise im Internet ergänzen das Informationsangebot.