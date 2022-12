Streit in Linz – 27-Jährigem in den Rücken gestochen

Zwei Drogenkonsumenten sind am späten Samstagabend in Linz in Streit geraten. Dabei hat laut Polizei ein 20-jähriger Linzer laut Polizei einem 27-jährigen russischen Staatsbürger mit einem Butterfly-Messer in den Rücken gestochen.

Der Täter rief selbst die Polizei und gestand den Beamten auch die Tat. Sein verletzter Widersacher wurde vom Arbeiter Samariterbund in das UKH Linz gebracht.

Das Messer stellten die Polizisten sicher. Den 20-Jährigen nahmen sie fest und brachten ihn ins Polizeianhaltezentrum Linz.

Er berief sich auf eine Notwehrsituation, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er am Christtag in die Linzer Justizanstalt eingeliefert. Zu der Auseinandersetzung kam es am Heiligen Abend gegen 22.00 Uhr in der Wiener Straße.