Streit in Steyr eskalierte: Messerattacke unter jungen Männern

Am 24. Dezember eskalierte eine Auseinandersetzung unter jungen Männern in Steyr zu einer gewalttätigen Handgreiflichkeit. Dabei stach ein 22-jähriger Syrer einen 24-jährigen Landsmann mit einem Messer in den Rücken.

Das Opfer musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei nahm den Täter, der zum Zeitpunkt der Tat alkoholisiert war, in der Wohnung eines Verwandten fest.

Trotz mangelnder Erinnerung des Täters an die Geschehnisse wurde er nach polizeilicher Einvernahme und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Garsten überstellt.