Streuobstwiesen: Mehrwert für Mensch, Tier, Pflanze

Im Naturpark Attersee Traunsee knüpft man an die alte Tradition der Streuobstwiesen an

Naturnah bewirtschaftete und extensiv genutzte Streuobstwiesen sind einzigartige Biotope und Lebensraum für den Menschen und eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt. Klimatechnisch sind sie wie jede unbefestigte Grünfläche ebenfalls von größter Bedeutung. Naturnahe Bewirtschaftung schließt synthetische Behandlungsmittel wie Pestizide und Kunstdünger aus.

Der Name Streuobstwiese beschreibt die Charakteristik dieser hochwertigen Ökosysteme, die naturgewachsenen hochstämmigen Obstbäume stehen verstreut in größeren Abständen in den Wiesen. Der Gegensatz dazu sind Plantagen mit eng gepflanzten niedrigstämmigen Ertragsbäumen.

Der Fachbegriff Obernutzung beschreibt die Ertragsnutzung der Früchte, Laub und Holz, die Unternutzung erklärt die Nutzbarkeit der Fläche unter den Bäumen, dazu gehören Grasschnitt oder wie in früheren Zeiten unter der Zwetschkenwildnis Hühner gehalten wurden, die durch das Astwerk vor Greifvögeln geschützt waren. Einige Zwetschkenarten haben an älteren Ästen spitze Dornen, die zusätzlichen Schutz gegen Beutegreifer bedeuten. Streuobstwiesen sind althergebrachtes Kulturgut im Naturpark Attersee Traunsee.

Auch der Erholungswert für den Menschen ist von großer Bedeutung. Im Lern- und Lehrraum dieser Ökoinseln gibt es viel zu entdecken. Das Leben in den einzelnen Etagen einer Streuobstwiese wird gesondert beschrieben.

Im Naturpark Attersee Traunsee knüpft man an die alte Tradition der Streuobstwiesen an und fördert alte, bereits selten gewordene Primitivpflaumen und Zwetschkenarten in ihrem Weiterbestand. In zielgerichteten Projekten. Schützen und Nützen ist kein Widerspruch. Bewahrenden Bewirtschaften macht dies möglich. Wir berichten darüber in Kürze.

Besuche von Streuobstwiesen bietet der Naturpark Attersee Traunsee in Weyregg, buchbar unter Schlaraffenland Streuobstwiese auf www.naturschauspiel.at