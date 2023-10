Stürmisches Wetter mit Orkanböen über 120 km/h

Ein Föhnsturm treibt die Temperaturen am Freitag auf bis zu 25 Grad in die Höhe. Schon am Sonntag sorgt jedoch eine Kaltfront für merkliche Abkühlung, erwarten die Experten von UBIMET.

Eine Höhenströmung im Alpenraum bringt am Freitag außergewöhnlich warme Luftmassen nach Österreich. Die Höchstwerte entlang der Alpennordseite liegen zwischen 21 und 24 Grad, vereinzelt ist mit kräftigem Südwind mit 25 Grad sogar ein Sommertag möglich.

Lesen Sie auch

„Derzeit wären Höchstwerte um 14 oder 15 Grad zu erwarten, somit liegen die Temperaturen am Donnerstag und Freitag wieder um fünf bis zehn Grad über dem langjährigen Mittel“, so UBIMET.

Sturmwarnung

Mit der Annäherung eines ausgeprägten Tiefdruckkomplexes aus Westen verstärkt sich der Druckunterschied entlang der Alpen und somit der Südföhn weiter. Geosphere Austria gab die Warnstufe „Orange“ (die dritte von vier Stufen) aus.

Betroffen ist vor allem Tirol, insbesondere das Wipptal, der Raum Innsbruck und das hintere Zillertal. Dort könnten Windspitzen von bis zu 100 km/h auftreten. Auf den Bergen werden orkanartige Böen von über 120 km/h erwartet.

Mildes Wochenende

Auf den Sturm folgt ein leicht wechselhaftes, erneut sehr mildes und insgesamt recht freundliches Wochenende. Der Samstag bringt unbeständiges Wetter mit Sonne und einzelnen Schauern. Der Wind aus Süd bis West weht oft nur noch schwach bis mäßig. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen zwölf und 24 Grad. In dieser Tonart geht es auch Anfang nächster Woche weiter.