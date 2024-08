Stundenlanger Einsatz gegen illegales Tuning und Raserei

Polizisten der Landesverkehrsabteilung OÖ, des Stadtpolizeikommandos Wels und des Bezirkspolizeikommandos Wels führten am von 16 Uhr bis Mitternacht eine gemeinsame Kontrolle mit Schwerpunkt illegales Fahrzeugtuning/Lärm und Geschwindigkeit durch. Die technische Überprüfung der Fahrzeuge erfolgte durch Amtssachverständige des Amtes der oberösterreichischen Landesregierung.

Bei der Schwerpunktaktion wurden von den eingesetzten Streifen insgesamt 83 Fahrzeuge kontrolliert, 19 Fahrzeuge wurden einer sofortigen technischen Überprüfung unterzogen.

An 5 Fahrzeugen wurden so schwere technische Mängel mit Gefahr im Verzug festgestellt, dass bei diesen Fahrzeugen die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen wurden.

Insgesamt wurden 67 Anzeigen wegen technischer Mängel an den überprüften Fahrzeugen erstattet.

Zudem wurde bei 4845 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen, 165 Lenker werden wegen Überschreitung der zulässigen Fahrgeschwindigkeit angezeigt. Der Spitzenwert lag bei 139 km/h anstatt der erlaubten 70 km/h und 96 km/h anstatt der erlaubten 50 km/h.

Weiters wurden 3 Sicherheitsleistungen eingehoben, 1 Anzeige wegen Alkohol, 1 Anzeige wegen Suchtgift und 12 Anzeigen wegen diverser StVO / KFG Delikte erstattet.

Kontrollen auch in Braunau

Beamte des Bezirkspolizeikommandos Braunau wiederum führten in den Nachtstunden des 24. August 2024 aufgrund zahlreicher Veranstaltungen Schwerpunktkontrollen im Hinblick auf beeinträchtigte Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen bzw. illegales Fahrzeugtuning durch. Hierbei wurden nachfolgende Verwaltungsübertretungen der Behörde zur Anzeige gebracht:

3 Führerscheinabnahmen wegen Alkohol und 1 Abnahme wegen Suchtgift

1 Anzeige aufgrund einer Alkoholisierung zwischen 0,5 und 0,8 Promille

2 Kennzeichenabnahmen bei Tuningfahrzeugen

23 Anzeigen und 16 Organstrafverfügungen wegen straßenpolizeilichen bzw. kraftfahrrechtlichen Übertretungen