Südlicher Teil der Linzer Landstraße wird zur Fußgängerzone

Der südliche Teil der Linzer Landstraße vom Musiktheater bis zur Goethekreuzung soll künftig ausschließlich den Fußgängern gehören. Aktuell dürfen auf dem Straßenstück wegen Bauarbeiten keine Autos fahren.

Das soll sich auch nach Auflösung der Baustelle — die geplante Fertigstellung ist für Herbst 2023 geplant — nicht ändern, kündigte Vizebürgermeister Martin Hajart (ÖVP) an.

„Wenn wir hier eine Fußgängerzone einrichten, können wir den gesamten Bereich attraktiver machen“, so Hajart. Dadurch könne auch eine Problemzone im Volksgarten entschärft werden. In weiterer Folge könne dieses Konzept – ähnlich der Mariahilferstraße in Wien – auf die gesamte Einkaufsstraße ausgerollt werden.

Weitere Verwandlung

Als Vorbild für die Umgestaltung dient die Verwandlung der Domgasse. Dort steht nun Phase zwei an. Bislang wurden u. a. die Oberfläche umgestaltet und Bäume gepflanzt. Nun sollen Übergänge zwischen konsumfreien Zonen und Gastgärten gestaltet, ein Tausch-Kiosk installiert und das Thema „freies Spiel in der Stadt“ umgesetzt werden. Dazu wird die Begegnungszone farblich auf der Fahrbahn besser ersichtlich gemacht.

Für SPÖ-StR Dietmar Prammer kommt die Umsetzung der Fußgängerzone zu rasch. Hajart hätte die Präsentation der ersten Ideen des im Rahmen der Innenstadt-Strategie eingesetzten Planungsteams abwarten sollen.