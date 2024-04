Tag des offenen Doms samt Action für Kinder

Am 1. Mai 1862 wurde – initiiert durch Bischof Franz Joseph Rudigier – der Grundstein für den Mariendom in Linz gelegt. Nach 62-jähriger Bauzeit wurde die größte Kirche Österreichs am 29. April 1924 geweiht. Am 27. und 28. April 2024 wird daher das 100-jährige Bestehen des Linzer Mariendoms groß gefeiert.

Am Samstag, dem 27. 4., sind alle Gläubigen und Interessierte zum Tag des offenen Doms eingeladen., das neu errichtete Domcenter öffnet erstmals seine Tore. Bei einem reichhaltigen Programm können die Schätze des Linzer Wahrzeichens bestaunt werden. Auch auf dem Domplatz gibt es ein buntes Treiben, speziell für Kinder.

Inszenierte Rundgänge

Zwischen 10 und 17 Uhr gibt es inszenierte Rundgänge durch den Dom für die ganze Familie. Der Start ist mehrmals pro Stunde, die Führung dauert etwa eine Stunde und kostenlose Zählkarten sind im Domcenter erhältlich. Ebenso kann stündlich der Turm bestiegen werden, Dauer etwa 45 Minuten, kostenlose Zählkarten im Domcenter.

Von 10 bis 16 Uhr hat das Sonderpostamt und die Briefmarkenschau des Philatelistenvereins St. Gabriel geöffnet, um 11 Uhr wird die Sonderbriefmarke „Mariendom Linz – 100 Jahre Domweihe“ erstmals präsentiert.

Wer am Auftritt der Domfrauen interessiert ist, sollte um 10 Uhr zugegen sein. Pastoralassistentin Stefanie Hinterleitner gibt wiederum jeweils um 14, 15 und 16 Uhr Kurzführungen zu den prägenden Glaubensorten im Mariendom.

Um 18.15 Uhr wird die Abendmesse gefeiert und um 20 Uhr folgt das Konzert Bruckner-Resonanzen. Karten unter landestheater-linz.at. Es ist eine musikalische Annäherung an Anton Bruckner mit Werken von Anton Bruckner, Johann Nepomuk David und Wolfgang Kreuzhuber sowie ausgewählten Ego-Dokumenten und Anekdoten zu Anton Bruckner

Hüpfburg und Zaubershow

Am Domplatz starten um 10 Uhr ein Kinderprogramm mit Hüpfkirche, ein Mitmachprogramm der Katholischen Jungschar, es gibt eine lebendige Werkstätte mit einer Präsentation der Dombauhütte sowie Workshops mit der Glasmalerei Stift Schlierbach.

Um 14 Uhr startet das Unterhaltungsprogramm auf der Bühne und um 15.30 Uhr dürfen sich Groß und Klein auf eine Zaubershow mit Magic Priest Gert Smetanig freuen.