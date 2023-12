Tankstellen-Einbruch in Reichersberg

Am Dienst in der Früh kam es in Reichersberg zu einem Einbruch in eine Tankstelle. Ein Alarm führte Polizeikräfte zum Ort des Geschehens, wo sie eine eingeschlagene Eingangstür vorfanden.

Eine Videoüberwachungsaufnahme zeigt, dass zwei unbekannte Personen in den Geschäftsraum eindrangen, nachdem ein dunkler Kombiwagen fluchtartig den Tatort verlassen hatte.

Die Täter suchten gezielt den Glücksspielautomaten auf und zerstörten diesen mit einem Vorschlaghammer, um an dessen Inhalt zu gelangen. Trotz der schnell eingeleiteten Fahndung konnten die Täter entkommen und ihre Identität bleibt bisher ungeklärt.