Tauchunfall am Attersee fordert ein Leben

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem tragischen Vorfall am Attersee im Bezirk Vöcklabruck. Ein 59-jähriger Mann aus Polen verunglückte tödlich während eines Tauchgangs nahe der Schwarzen Brücke in Steinbach am Attersee.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach 16 Uhr, als die Tauchergruppe, zu der der Mann gehörte, Tauchgänge bis zu einer Tiefe von 100 Metern durchführte. Der Verunglückte plante, bis zu 50 Meter tief zu tauchen.

Lesen Sie auch

Während des Tauchens trat ein Problem auf, infolge dessen der Mann reglos im Wasser gefunden wurde.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch eine andere polnische Tauchergruppe und die daraufhin alarmierten Rettungskräfte verstarb der Taucher noch am Unfallort.