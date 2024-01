Taxibetrüger in Oberösterreich gefasst

Nachdem ein 58-jähriger Taxilenker aus Linz am Freitag von einem jungen Mann betrogen wurde, der nach einer Fahrt von Linz nach Wels und zurück ohne Bezahlung flüchtete, konnte nun der Täter identifiziert und gefasst werden.

Es handelt sich um einen amtsbekannten Mann aus Linz. Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag des 19. Jänners und der Schaden beläuft sich auf einen dreistelligen Betrag. In der darauffolgenden Nacht kam es jedoch zu einem ähnlichen Vorfall in Wels.

Ein bislang unbekannter Mann ließ sich von Linz nach Wels fahren und gab vor, kein Bargeld dabei zu haben. Er verließ das Taxi und kehrte nicht mehr zurück, um die Fahrtkosten zu begleichen.

Der 55-jährige Taxilenker aus dem Bezirk Linz-Land wurde somit zum Opfer eines möglicherweise erneuten Taxibetruges. Ob zwischen beiden Vorfällen ein Zusammenhang besteht, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.