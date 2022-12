TelefonSeelsorge: Hilfe in der Krise

Angst, Trauer, Einsamkeit – viele Menschen fühlen sich gerade in der Weihnachtszeit besonders belastet. Ein Gespräch mit professionell geschulten Beratern kann in dieser Phase weiterhelfen. Bei der TelefonSeelsorge OÖ finden auch zu Weihnachten alle rund um die Uhr ein offenes Ohr. „Die Teuerung, die teilweise Verdreifachung der Heizkosten, Zinssteigerungen bringen Existenzängste mit sich. Die Anfragen bei der Caritas um Unterstützung häufen sich“, hält Diözesanbischof Bischof Manfred Scheuer fest. „Die TelefonSeelsorge ist ein unverzichtbarer Baustein der Kirche, um nahe bei den Menschen zu sein, um sie nicht in ihrer Not alleine zu lassen“, so der Bischof.

Hilfe rund um die Uhr

90 ehrenamtliche Mitarbeiter engagieren sich bei der TelefonSeelsorge und stehen allen Anrufern mit einem offenen Ohr zur Verfügung. Der amtliche psychosoziale Notruf ist auch am Heiligen Abend und an den Feiertagen rund um die Uhr unter der kostenlosen Nummer 142 erreichbar. Wer lieber schreibt, kann sich täglich von 16 bis 22 Uhr an die ebenfalls kostenlose Mail- oder Chatberatung wenden: https:// onlineberatung-telefonseel sorge.at

Landeshauptmann und Bischof am Telefon

Bischof Scheuer (18 bis 20 Uhr) und Landeshauptmann Thomas Stelzer (15.30 bis 16.30 Uhr) unterstützen die Telefonseelsorge, indem sie heute, Donnerstag, selbst zu den Telefonhörern greifen. „Zur Gesundheits- und Klimakrise sind der Krieg und erhebliche Teuerungen nach Europa gekommen. Als Land tun wir alles, was möglich ist, um hier zu unterstützen. Es kann aber auch ein vertrauliches Gespräch oftmals eine ganz entscheidende Hilfestellung sein“, verweist Stelzer auf die TelefonSeelsorge.